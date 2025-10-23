HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump - Putin görüşmesinde planlar suya düştü! Tüm dünya bekliyordu; "Bana doğru gelmedi" deyip son kararını duyurdu

Donald Trump ve Vladimir Putin arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme arapsaçına döndü. Görüşmenin önümüzdeki günlerde Macaristan'da yapılması bekleniyordu ancak planlar suya düştü. Diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilemediğini gerekçe gösteren Trump son kararını duyurdu.

Trump - Putin görüşmesinde planlar suya düştü! Tüm dünya bekliyordu; "Bana doğru gelmedi" deyip son kararını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan’da yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladığı görüşmenin, diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilemediği gerekçiyle iptal ettiklerini belirtti.

UKRAYNA'YI GÖRÜŞECEKLERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldiği görüşmede gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirmesi planlanan görüşmeye ilişkin net konuşan Trump şunları söyledi:

Trump - Putin görüşmesinde planlar suya düştü! Tüm dünya bekliyordu; "Bana doğru gelmedi" deyip son kararını duyurdu 1

"HEDEFE VARAMAYACAĞIMIZI HİSSETTİM"

"Başkan Putin ile görüşmeyi iptal ettik. Bana doğru gelmedi. Varmamız gereken yere varamayacağımızı hissettim. Bu yüzden iptal ettim, ama gelecekte yapacağız" ifadelerini kullandı.

Trump - Putin görüşmesinde planlar suya düştü! Tüm dünya bekliyordu; "Bana doğru gelmedi" deyip son kararını duyurdu 2

"GÖRÜŞÜYORUZ GÖRÜŞÜYORUZ, HİÇBİR YERE VARMIYOR"

Trump, müzakerelerin tıkanmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, "Dürüst olmak gerekirse söyleyebileceğim tek şey şu ki, Vladimir’le her konuştuğumda iyi görüşmeler yapıyorum, ama sonra görüşmeler hiçbir yere varmıyor" dedi.

Trump - Putin görüşmesinde planlar suya düştü! Tüm dünya bekliyordu; "Bana doğru gelmedi" deyip son kararını duyurdu 3

Zirvenin iptali, Trump’ın Rus petrol ihracatını hedef alan yeni yaptırımları açıklamasının ardından geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıt fiyatları için kötü haber! Akaryakıt fiyatları için kötü haber!

NE OLMUŞTU?

Donald Trump, geçtiğimiz hafta Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için Putin ile yakında Macaristan’da bir araya geleceklerini duyurmuştu.

Önceki gün ABD basınının adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberlerde, Rusya’nın Trump’ın barış stratejisine bağlı kalma konusunda isteksiz olduğu belirtilmişti. Beyaz Saray yetkilisi, "Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanı Lavrov verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlar arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli değil. Başkan Trump’ın yakın gelecekte Başkan Putin ile görüşmesi planlanmamaktadır" demişti.

Trump - Putin görüşmesinde planlar suya düştü! Tüm dünya bekliyordu; "Bana doğru gelmedi" deyip son kararını duyurdu 4

Trump da yaptığı açıklamada, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum" ifadelerini kullanmış, ancak daha fazla gelişme olabileceğini ve "önümüzdeki 2 gün içinde bilgilendirme" yapacaklarını ifade etmişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise zirveye ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Barış zirvesi hazırlıkları devam ediyor. Tarih henüz belirsiz. Zamanı geldiğinde zirveyi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov da zirve için tarih belirlenmediğini ifade ederek, "Ne Trump ne de Putin zamanını harcamak istemiyor" demişti.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’de nadir görülüyor!Türkiye’de nadir görülüyor!
Sancaktepe'de dehşet! Kız kaçırma meselesinde kan aktıSancaktepe'de dehşet! Kız kaçırma meselesinde kan aktı

Anahtar Kelimeler:
Macaristan Ukrayna Vladimir Putin Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.