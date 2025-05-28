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Trump resmen duyurdu! Kanada ABD'nin 51. eyaleti mi olacak? Tek şart var...

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Geçtiğimiz aylarda Kanada'yı ABD'ye bağlama isteğini alenen ifade eden Trump, bu çağrısına karşılık Kanada'nın durumu değerlendirdiğini belirtti. Öte yandan Trump, Kanada'nın talebini de açıkladı.

Trump resmen duyurdu! Kanada ABD'nin 51. eyaleti mi olacak? Tek şart var...

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından, Kanada'nın Altın Kubbe savunma sistemine katılma olasılığına ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımında Trump Kanada'nın 51. eyalet olması hakkında da çarpıcı bir açıklamada bulundu.

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KANADA EYALET OLMA TEKLİFİNİ 'DEĞERLENDİRİYOR'

"Altın Kubbe sisteminin bir parçası olmayı çok isteyen Kanada'ya, ayrı ama eşit olmayan bir ulus olarak kalmaları halinde bunun onlara 61 milyar dolara mal olacağını, ancak bizim sevgili 51. eyaletimiz haline gelmeleri durumunda maliyetin sıfır dolar olacağını söyledim." ifadelerini kullanan Trump, Kanada'nın bu teklifi "değerlendirdiğini" aktardı.

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KANADA'NIN ŞARTI BELLİ OLDU

Trump, ülkenin savunmasında kullanılmak üzere Altın Kubbe adı verilen savunma sistemini inşa edeceklerini duyurmuş, bunun "uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacağını" ifade etmişti.

Söz konusu sistemin kendi görev süresi bitmeden hayata geçirileceğini, dolayısıyla 3 yıl gibi bir sürede sistemin işler hale gelmesini beklediklerini kaydeden Trump, sistemin inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtmişti.

Trump ayrıca, "Kanada da bizi aradı ve bunun bir parçası olmak istiyorlar, bu yüzden onlarla konuşacağız. Onlar da korunmak istiyor." demişti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 22 Mayıs'ta, Altın Kubbe savunma sistemine katılmak için ABD ile görüştüklerini belirtmiş ve "Kanada için iyi bir fikir mi? Evet, Kanadalılar için koruma sağlamak iyi bir şey." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kanada abd
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