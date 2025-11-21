Trump, serbest bırakılan İsrailli esirler ve aileleriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Trump, basına kapalı yapılan ve Beyaz Saray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından kısa bir video paylaştığı görüşmede, İsrailli esirler ve aileleriyle bir araya geldi.

TRUMP "KAHRAMANLAR" DİYEREK KARŞILADI

Trump, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, serbest bırakılan esirleri "kahramanlar" olarak nitelendirerek, "Hepinizi seviyoruz, ülkemiz de sizi seviyor. Sizler harika insanlarsınız." ifadelerini kullandı.

26 İSRAİLLİ ESİR İLE AİLELERİ KATILDI

ABD medyası, Beyaz Saray'daki görüşmeye, bazıları geçen ayki ateşkes anlaşmasından sonra, bazıları ise daha önce serbest bırakılan toplam 26 esir ile ailelerinin katıldığını yazdı.

Hamas, ateşkesin başlamasından bu yana hayatta olan 20 İsrailli esiri serbest bırakmış, hayatını kaybeden 28 esirden 27'sinin cenazesini de teslim etmişti.

(AA)

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır