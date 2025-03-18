HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump, sınır dışı işlemlerini hızlandıran kararını iptal eden federal yargıcın azlini istedi

Trump, sınır dışı işlemlerini hızlandıran kararını iptal eden federal yargıcın azlini istedi

18.03.2025 23:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela çetesi ile bağlantılı olduğu iddia edilen göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandıran ve sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi askıya alan federal yargıcın görevinden azlini talep etti.

Trump, sınır dışı işlemlerini hızlandıran kararını iptal eden federal yargıcın azlini istedi

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yetkilendirmeyi devreye sokan kararı engelleyen Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg'i hedef aldı.

Boasberg'i "sorun çıkaran ve provokatör" diye niteleyen Trump, bu federal yargıcı atayan eski ABD Başkanı Barack Obama'nın seçimlerde kendisi kadar başarılı olmadığını savunarak, "Ben birçok sebepten ötürü açık ara farkla kazandım ancak yasa dışı göçle mücadele bu tarihi başarının bir numaralı sebebi olabilir. Ben seçmenlerin istediğini yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, "Huzuruna çıkmak zorunda olduğum diğer sahtekar yargıçlar gibi bu yargıç (Boasberg) da görevinden azledilmeli. Çoğu akıl hastası katil olan vahşi, şiddet yanlısı, kaçık suçluları ülkemizde istemiyoruz. Amerika'yı yeniden büyük yapalım." dedi.

ABD basınındaki haberlere göre, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts, Trump'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Roberts, "İki asrı aşkın süredir yargı kararıyla ilgili anlaşmazlıklara uygun yanıtın azil olmadığı biliniyor. Normal temyiz inceleme süreci bu amaç için bulunuyor." ifadesini kullandı.

TRUMP, SADECE SAVAŞ DÖNEMİNDE KULLANILAN YASANIN YETKİLERİNE BAŞVURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, Venezuela çetesi Tren de Aragua ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş zamanlarında kullanılan bir yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

Söz konusu yasa 1812 Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde "aktif yabancı düşmanların" sınır dışı edilmesi amacıyla kullanılmıştı.

Trump'ın başkanlık kararnamesi, söz konusu örgütün "yabancı terör örgütü" olarak tanımlandığını belirterek, bu çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin yakalanmasını ve derhal sınır dışı edilmesini öngörüyordu.

Öte yandan, Washington DC Bölge Yargıcı Boasberg, söz konusu yetkileri karardan saatler sonra geçici olarak askıya almıştı.

ABD yönetimi, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen, Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 250'den fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt , "Yönetim, mahkeme kararına uymayı reddetmedi. Yasal temeli olmayan bu karar, (Venezuela çetesi) Tren de Aragua üyelerinin ABD topraklarından zaten çıkarılmasının ardından verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Isparta'da "change araç" operasyonu!Isparta'da "change araç" operasyonu!
Adana'da ABD Konsolosluğu önünde 'İsrail' protestosu!Adana'da ABD Konsolosluğu önünde 'İsrail' protestosu!
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den Ekrem İmamoğlu kararı! Saat verip duyurdular

CHP'den Ekrem İmamoğlu kararı! Saat verip duyurdular

İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! 'Bence denenmeli' diyerek duyurdu

İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! 'Bence denenmeli' diyerek duyurdu

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! Geldiği gibi gidiyor...

G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! Geldiği gibi gidiyor...

Merak edilen belge ortaya çıktı: 'Yatay geçiş yapma hakkı kazanmıştır'

Merak edilen belge ortaya çıktı: 'Yatay geçiş yapma hakkı kazanmıştır'

İstanbul Üniversitesi İmamoğlu'nu böyle paylaşmış! Sosyal medyada gündem oldu

İstanbul Üniversitesi İmamoğlu'nu böyle paylaşmış! Sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.