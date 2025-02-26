Trump'tan ABD vatandaşlığı için çarpıcı hamle! Satışa çıkıyor: Fiyatı belli oldu

Trump dünyada gündem olacak hamlelerde bulunmaya devam ediyor. Son olarak ABD'de istihdam yaratacak yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak "Altın kartı" satışa çıkardı. Kartın satış fiyatı da belli oldu. İşte detaylar!

ZENGİNLER ABD'YE GELECEK

Zenginlerin bu kartı satın alarak ABD'ye geleceğini belirten Trump, bu kişilerin çok para harcayacaklarını, çok vergi ödeyeceklerini ve çok sayıda istihdam sağlayacaklarını anlattı.

Trump, bunun son derece başarılı olacağını düşündüklerine işaret ederek, programı gelecek iki hafta içinde ortaya koyacaklarını dile getirdi.

FİYATI BELLİ OLDU

"Altın kart" satacaklarını belirten Trump, "Bu karta yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fiyat koyacağız ve bu size 'yeşil kart' ayrıcalıkları sağlayacak ayrıca vatandaşlığa da bir geçiş olacak." diye konuştu.

'10 MİLYON KART SATARSAK 50 TRİLYON DOLAR KAZANÇ'

Bu kartlardan 1 milyon veya daha fazlasını satabileceklerini ifade eden Trump, "Örneğin 1 milyon kart 5 trilyon dolar eder. 10 milyon kart satarsak toplam 50 trilyon dolar eder. 35 trilyon dolar borcumuz var, bu iyi olurdu, göreceğiz." dedi.

Trump, tüm ülkelerden kişilerin bu altın kart için uygun olup olmayacağına yönelik soru üzerine, bunun duruma göre değişeceğini, bu kartın satılacağı kişilerin dikkatlice inceleneceğini aktardı.

Bir Rus oligarkın altın kart almaya uygun olup olmayacağı sorusuna da Trump, "Evet, muhtemelen. Bazı Rus oligarkları tanıyorum, onlar çok iyi insanlar." yanıtını verdi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır