Trump'tan ateşkes süreci açıklaması: "Önümüzdeki 48 saat içinde ne yapacaklarını göreceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes sürecine ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Trump, "Hamas, aralarında 2 ABD vatandaşının da bulunduğu rehinelerin cenazelerini hızlıca teslim etmeli. Aksi halde barış sürecine dahil olan diğer ülkeler harekete geçecek. Önümüzdeki 48 saat içinde ne yapacaklarını göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’nde kalıcı barışın sağlanmasını hedefleyen barış planı kapsamında taraflar arasındaki rehinelerin takasına ilişkin, "Hamas, aralarında 2 ABD vatandaşının da bulunduğu rehinelerin cenazelerini hızlıca teslim etmeye başlamalı, aksi halde bu büyük barış sürecine dahil olan diğer ülkeler harekete geçecek" ifadelerini kullandı.

"BAZI CENAZELERE ULAŞMAK ZOR"

Trump, "Bazı cenazelere ulaşmak zor, ancak bazılarını şu anda teslim edebilirler ve nedense bunu yapmıyorlar. Belki silahsızlanma süreçleriyle ilgilidir. Ancak ben, ‘Her iki taraf da adil biçimde muamele görecek’ dediğimde, bu yalnızca yükümlülüklerine uymaları halinde geçerlidir. Önümüzdeki 48 saat içinde ne yapacaklarını göreceğiz. Bu durumu çok yakından izliyorum" dedi.Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Donald Trump
