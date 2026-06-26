Trump'tan Avrupa ülkelerine yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi

ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birçok Avrupa ülkesinin ABD merkezli şirketlere yönelik dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymayı değerlendirdiğini belirterek, bu duruma ilişkin sert uyarılarda bulundu.

TRUMP'TAN AVRUPA ÜLKELERİNE VERGİ TEHDİDİ

Bazı ülkelerin söz konusu uygulamayı hayata geçirmeye çok yakın olduğunu ifade eden Trump, bu vergiyi uygulayan herhangi bir ülkenin ABD'ye gönderdiği tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Trump, "Bu tarife, söz konusu ülkeyle yapılmış, yürürlüğe girmiş, imzalanmış ya da henüz yürürlüğe girmemiş tüm ticaret anlaşmalarının üzerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, ülkelerin dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymaları halinde yüzde 100 gümrük vergisinin derhal uygulanacağını vurguladı.

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Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır