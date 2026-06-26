HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan Avrupa ülkelerine yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli şirketlere yönelik dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymaya hazırlanan Avrupa ülkelerinin, bu uygulamayı hayata geçirmeleri halinde ABD’ye gönderecekleri tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Trump'tan Avrupa ülkelerine yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi

ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birçok Avrupa ülkesinin ABD merkezli şirketlere yönelik dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymayı değerlendirdiğini belirterek, bu duruma ilişkin sert uyarılarda bulundu.

Trump tan Avrupa ülkelerine yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi 1

TRUMP'TAN AVRUPA ÜLKELERİNE VERGİ TEHDİDİ

Bazı ülkelerin söz konusu uygulamayı hayata geçirmeye çok yakın olduğunu ifade eden Trump, bu vergiyi uygulayan herhangi bir ülkenin ABD'ye gönderdiği tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Trump, "Bu tarife, söz konusu ülkeyle yapılmış, yürürlüğe girmiş, imzalanmış ya da henüz yürürlüğe girmemiş tüm ticaret anlaşmalarının üzerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump tan Avrupa ülkelerine yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi 2

YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, ülkelerin dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymaları halinde yüzde 100 gümrük vergisinin derhal uygulanacağını vurguladı.

26 Haziran 2026
26 Haziran 2026

AYT'de yapay zekayla kopya çekerken yakalanan şüpheli tutuklandı, Böcek ailesi davasında karar açıklandı ve Avrupa'da rekor sıcaklıklar can almaya devam ediyor... İşte günün özeti!

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafikteki kavgada Abdullah öğretmeni öldürmüştü: 11 yıl hapisTrafikteki kavgada Abdullah öğretmeni öldürmüştü: 11 yıl hapis
Çanakkale'de görüldü! Uzunluğu 2 metre: "Şeytan diye adlandırılıyor"Çanakkale'de görüldü! Uzunluğu 2 metre: "Şeytan diye adlandırılıyor"

Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi Donald Trump Avrupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Ablası kalan mirası tek tek saydı! 'Hepsini satacağız'

Ablası kalan mirası tek tek saydı! 'Hepsini satacağız'

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

Yüzlerce araç bekliyor: “Üçüne beşine bakmayacağız, gelin alın”

Yüzlerce araç bekliyor: “Üçüne beşine bakmayacağız, gelin alın”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.