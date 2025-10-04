HABER

Trump'tan çok konuşulacak sözler! " Netanyahu çok ileri gitti"

ABD Başkanı Donald Trrump, Hamas'ın müzakereyi kabul etmesinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında söylediği sözlerle gündeme geldii. Trump, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze Şeridi’nde çok ileri gitti ve dünya genelinde çok destek kaybetti. Ben bu desteği geri getireceğim" dedi.

Mustafa Fidan

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı müdahaleye tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı olarak sunduğu müzakere şartlarını Hamas'ın kabul etmesinin ardından Trump'ın Netanyahu'ya yönelik açıklama geldi.

"NETANYAHU'YA 'BU SENİN ZAFER ŞANSIN' DEDİM"

ABD Başkanı Donald Trump Gazze Şeridi'ndeki barış planına ilişkin, "Netanyahu'ya 'Bu senin zafer şansın' dedim. O da sorun etmedi. Etmemeli zaten" dedi.

"NETANYAHU GAZZE ŞERİDİ’NDE ÇOK İLERİ GİTTİ"

Trump, açıklamasına şu şekilde devam etti; "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze Şeridi’nde çok ileri gitti ve dünya genelinde çok destek kaybetti. Ben bu desteği geri getireceğim" dedi.

İSRAİL VE HAMAS HEYETLERİ MISIR'DA MÜZAKEREYİ GÖRÜŞECEK

Diğer yandan Hamas ile İsrail heyetlerinin, esir takasını görüşmek üzere pazar günü Mısır’da dolaylı müzakerelere başlayacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
İsrail Donald Trump Binyamin Netanyahu Gazze
