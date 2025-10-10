Trump'tan Gazze zirvesi! Türkiye de davet edildi

Axios'ta yer alan habere göre ABD Başkanı Trump, Pazartesi sabahı İsrail'e varacak, burada mecliste bir konuşma yapacak ve rehine aileleriyle görüşecek. Ardından Pazartesi öğleden sonra Mısır'a geçecek.

Trump'ın burada Gazze barış anlaşmasının garantörleri arasında yer alan Mısır, Katar ve Türkiye'nin katılımıyla düzenlenecek imza törenine iştirak etmesi bekleniyor.

ZİRVE ŞARM EL-ŞEYH'TE YAPILACAK

Haberde, liderler zirvesinin Salı sabahı yapılmasının planlandığı, ancak Pazartesi gününe çekilebileceği belirtildi. Zirvenin, barış anlaşmasına yönelik müzakerelerin yürütüldüğü Şarm el-Şeyh'te gerçekleştirileceği ifade edildi.

TÜRKİYE'DE DAVET EDİLDİ

Kaynaklara göre zirve, Sisi tarafından organize ediliyor ve Mısır yönetimi, Avrupalı ve Arap liderlere davet gönderdi. Axios'un aktardığına göre, zirveye Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'dan liderler veya dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.

NETANYAHU KATILMAYACAK

Bir ABD'li yetkili, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun zirveye katılmasının şu an için beklenmediğini söyledi.