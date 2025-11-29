HABER

Trump'tan havayolları ve pilotlara çağrı: "Dikkate alın"

ABD Başkanı Trump, kara operasyonu yapılacağının sinyalini verdiği Venezuela'da hava sahasının kapatıldığını söyledi. Trump, duyuruyu "Tüm havayolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçılarına sesleniyorum" sözleri ile yaptı.

Cansu Akalp

ABD ile Venezuela arasında yaşanan gerginlik gündemdeki tazeliğini korurken, ABD’den dikkat çeken bir hamle geldi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela hava sahası ile ilgili Havacılık Duyurusu (NOTAM) yayınlayarak, "Venezuela ve çevresindeki kötüleşen güvenlik durumu ile artan askerî faaliyetler nedeniyle, Maiqueta Uçuş Bilgi Bölgesi’nde (SVZM FIR) tüm irtifalarda operasyon yapan havayolu işletmelerine dikkatli olmaları tavsiye edilir" uyarısında bulundu. Bölgedeki tehditlerin geçiş, iniş ve kalkış safhaları ile havaalanı ve yerdekiler dahil tüm irtifadaki uçaklar için "potansiyel risk oluşturabileceği" vurgulanan açıklamada, bölgeye planlanan uçuşlar konusunda FAA’ya en az 72 saat önceden bilgi verme çağrısı yapıldı.

TRUMP'TAN PİLOTLARA ÇAĞRI: 'DİKKATE ALIN'

Trump son olarak askeri yetkililere seslendiği çevrimiçi toplantıda ise Venezuela’ya kara operasyonunun sinyallerini vererek "Son haftalarda, sayıları çok olan Venezuelalı uyuşturucu kaçakçılarını caydırmak için çalışıyoruz. Tabii, artık deniz yoluyla gelen çok fazla kişi yok. Muhtemelen fark etmişsinizdir, insanlar deniz yoluyla teslimat yapmak istemiyorlar. Biz, kara yoluyla da onları durdurmaya başlayacağız. Kara yoluyla (teslimat) daha kolay ama bu (operasyon-saldırı) çok yakında başlayacak” ifadelerini kullandı.

Trump, duyuruyu "Tüm havayolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçılarına sesleniyorum" sözleri ile yaptı.

