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Trump'tan Hindistan'a tehdit: "Kaç kişinin öldüğü umurlarında değil"

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ı adeta tehdit etti. Geçen hafta Hindistan'a tarifeyi artıran Trump, Ukrayna'da Rusya tarafından öldürülenlerin sayısının Hindistan'ın umurunda olmadığını aktardı. Trump " Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını belirtti.

Trump'tan Hindistan'a tehdit: "Kaç kişinin öldüğü umurlarında değil"

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"HİNDİSTAN'IN UMURUNDA DEĞİL"

Hindistan'ın sadece büyük miktarlarda Rus petrolü satın almakla kalmadığını, aynı zamanda satın aldığı petrolün büyük bir kısmını açık piyasada büyük karlarla sattığına işaret eden Trump, "Bu nedenle, Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde artıracağım." ifadesini kullandı.

Trump, Ukrayna'da Rusya tarafından öldürülenlerin sayısının Hindistan'ın umurunda olmadığını aktardı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, ülkenin 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini açıklamıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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