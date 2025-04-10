Trump'tan İran açıklaması: "Askeri seçenek gerekirse kullanacağız ve İsrail de dahil olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılması beklenen nükleer anlaşmanın reddedilmesi durumunda, askeri seçeneğin devreye alınabileceğini duyurdu. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’a karşı olası bir operasyonun sadece ABD tarafından değil, aynı zamanda İsrail'in de katılımıyla gerçekleşebileceğini belirtti.

Trump, “Eğer İran anlaşmayı reddederse, gerekirse askeri hamlede bulunuruz ve bu hamleye İsrail de dahil olur,” ifadelerini kullandı.

Askeri seçeneğe İsrail'in liderlik edeceğini bildiren Trump "Bizi kimse yönlendirmeyecek, yapmak istediğimizi yapacağız" dedi.

NETANYAHU İRAN’I AÇIKÇA TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile yapılacak nükleer silah müzakereleri öncesinde dikkat çeken bir video mesaj paylaşmıştı. İran'ı tehdit eden Netanyahu, “Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz” demişti.

Netanyahu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Washington’da görüntülü bir mesaj yayımlamıştı. İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurgulayan Netanyahu, bunun ya anlaşma yoluyla ya da “askeri seçenekle” sağlanabileceğini savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile İran’ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda hemfikir olduklarını belirten Netanyahu, Tahran’ın bu silahlara sahip olmasının ancak bir anlaşmayla önlenebileceğini ifade etmişti.