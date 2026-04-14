HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan İran ile müzakere açıklaması! "Önümüzdeki iki gün içinde..."

ABD ve İran arasında 11 Nisan'da yapılan barış görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştı. ABD ve İran yeniden masaya dönecek mi sorusu gündemdeki yerini korurken ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, "Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir" dedi.

Trump'tan İran ile müzakere açıklaması! "Önümüzdeki iki gün içinde..."
Recep Demircan

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrasında İran'ın da karşılık vermesi Orta Doğu'da bir krize yol açmıştı. 1 aydan fazla süren savaşa ateşkes ile ara verilmişti. 11 Nisan'da ABD ve İran arasında Pakistan'da barış görüşmeleri gerçekleşmişti. 1 gün süren görüşmelerden ise anlaşma çıkmamıştı.

ANA NEDEN URANYUM

Barış görüşmelerinde anlaşma çıkmamasının ana nedeni olarak uranyum zenginleştirilmesi gösterilmişti.

ABD ABLUKA BAŞLATTI

İran'ın Hürmüz'de kontrolünü devam ettirmesi üzerine ABD'de dün İran limanlarına uğrayan gemilere abluka başlattığını duyurmuştu.

TRUMP'TAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Trump ABD basınına yaptığı açıklamada “Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir. İran müzakereleri için Pakistan'a gitmek muhtemel" dedi.

14 Nisan 2026
14 Nisan 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldıŞanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldı
Yer: Ataşehir! Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldıYer: Ataşehir! Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

ABD ve İran arasında yeni gelişme! 'Bu hafta görüşecekler'

ABD ve İran arasında yeni gelişme! 'Bu hafta görüşecekler'

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Engin Polat pavyona gitti! Dilan Polat çıldırdı

Engin Polat pavyona gitti! Dilan Polat çıldırdı

78 yıllık marka iflas etti!

78 yıllık marka iflas etti!

'Ekranı kapatıp...' Yatırımcıya uyarı 'Bu hafta görmüş olacağız'

'Ekranı kapatıp...' Yatırımcıya uyarı 'Bu hafta görmüş olacağız'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.