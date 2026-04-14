Trump'tan İran ile müzakere açıklaması! "Önümüzdeki iki gün içinde..."

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrasında İran'ın da karşılık vermesi Orta Doğu'da bir krize yol açmıştı. 1 aydan fazla süren savaşa ateşkes ile ara verilmişti. 11 Nisan'da ABD ve İran arasında Pakistan'da barış görüşmeleri gerçekleşmişti. 1 gün süren görüşmelerden ise anlaşma çıkmamıştı.

ANA NEDEN URANYUM

Barış görüşmelerinde anlaşma çıkmamasının ana nedeni olarak uranyum zenginleştirilmesi gösterilmişti.

ABD ABLUKA BAŞLATTI

İran'ın Hürmüz'de kontrolünü devam ettirmesi üzerine ABD'de dün İran limanlarına uğrayan gemilere abluka başlattığını duyurmuştu.

TRUMP'TAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Trump ABD basınına yaptığı açıklamada “Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir. İran müzakereleri için Pakistan'a gitmek muhtemel" dedi.