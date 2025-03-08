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Trump'tan nasibini bu kez de Almanya alacak! 35 bin asker...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.03.2025 14:07
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Başkanlığının ikinci döneminde Donald Trump, çarpıcı kararlar almaya devam ediyor. Ukrayna'ya resti çeken Trump bu sefer de Almanya'ya gözü dikti. Avrupa'nın 'savaş için bastırmasından' rahatsız olduğunu belirten Trump, Almanya'daki 35 bin askerini Macaristan'a çekmeyi planlıyor. Macaristan'ın ise Rusya'nın müttefiki olduğu biliniyor.

Trump'tan nasibini bu kez de Almanya alacak! 35 bin asker...

NTV'nin İngiliz The Telegraph gazetesinden derlediği habere göre, yönetime yakın kaynaklar, Avrupa'nın savunma kapasitesine daha fazla katkıda bulunması gerektiği konusunda defalarca uyarıda bulunan ABD Başkanının, kıtanın “savaş için bastırmasından” giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

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TRUMP'IN 'AVRUPA RAHATSIZLIĞI' BELLİ OLDU

Büyük bir kısmı Almanya'da olmak üzere yaklaşık 160 bin aktif görevli personel, Amerika Birleşik Devletleri dışında konuşlanmış durumda.

Beyaz Saray'a yakın bir kaynak “Trump Avrupa'nın savaş için bastırıyor gibi görünmesine kızıyor” dedi.

ABD ulusal güvenlik sözcüsü Brian Hughes ise şunları söyledi: “Belirli bir duyuru yakın olmamakla birlikte, ABD ordusu, çıkarlarımıza yönelik mevcut tehditleri en iyi şekilde ele almak için dünyanın dört bir yanındaki birliklerin yeniden konuşlandırılmasını her zaman değerlendirmektedir.”

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ALMANYA'DAKİ ASKERLER MACARİSTAN'A KAYDIRILACAK

The Telegraph'ın edindiği bilgilere göre Trump, Almanya'daki birlikleri Rusya ile yakın ilişki içinde olan Macaristan'a kaydırmayı düşünüyor.

Perşembe günü Brüksel'de yapılan acil AB zirvesinde Macaristan başbakanı Viktor Orban, diğer tüm üye devletler tarafından imzalanan Ukrayna'ya destek taahhüdünü veto etmişti.

Rusya’nın müttefiki Orban, AB'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlarına sık sık karşı çıkıyor.

SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRANLARA ODAKLANACAK

Trump'ın Avrupa'daki bazı ABD birliklerini, finansal hedeflerini tutturmak için savunma harcamalarını arttıran NATO ülkelerine odaklanacak şekilde yeniden konumlandırmayı düşündüğü söyleniyor.

Bu, yönetimin NATO angajmanını daha yüksek savunma harcaması yapan üye ülkelerin lehine olacak şekilde yeniden çizme planlarının bir parçası.

Trump, NATO ülkelerini mevcut yüzde 2'lik harcama hedefini tutturamadıkları için defalarca eleştirmiş ve bu eşitsizliğin ABD'ye adil olmayan bir yük getirdiğini savunmuştu.

Kaynak: NTV

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Anahtar Kelimeler:
Almanya trump
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