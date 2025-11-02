HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan Nijerya'ya askeri müdahale uyarısı! "Hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak"

ABD Başkanı Donald Trump'tan Nijerya uyarısı geldi. Trump “Hristiyanların öldürülmesi” nedeniyle Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri bir saldırı yapılabileceği uyarısında bulundu. Trump açıklamasında "Saldırırsak, tıpkı terörist haydutların sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak." ifadesini kullandı.

Trump'tan Nijerya'ya askeri müdahale uyarısı! "Hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak"

Venezuala açıklamalarıyla gündem olan ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı. Nijerya hükümetinin, "Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi" halinde ABD'nin Nijerya'ya sağladığı tüm yardım ve desteği derhal keseceğini belirten Trump, ayrıca bu ülkeye "silahları patlatarak" girebileceği uyarısını dile getirdi.

Trump tan Nijerya ya askeri müdahale uyarısı! "Hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak" 1

"VAHŞİ VE TATLI BİR SALDIRI OLACAK"

Donald Trump, Nijerya hükümetine hızlı davranması çağrısı yaparak, "Savaş Bakanlığımıza olası bir eyleme hazırlıklı olması talimatını veriyorum. Saldırırsak, tıpkı terörist haydutların sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak." ifadesini kullandı.

Trump tan Nijerya ya askeri müdahale uyarısı! "Hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak" 2

"ÖZEL ENDİŞE DUYULAN ÜLKE" İLAN EDİLMİŞTİ

Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmişti.Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Filipinler ve Kanada "Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması" imzaladıFilipinler ve Kanada "Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması" imzaladı
Bursa’da balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybettiBursa’da balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Nijerya Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Arda Güler izleyenlerin yüreğini acıttı! Görenler bir kez daha bakamadı...

Arda Güler izleyenlerin yüreğini acıttı! Görenler bir kez daha bakamadı...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.