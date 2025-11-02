Trump'tan Nijerya'ya askeri müdahale uyarısı! "Hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak"

Venezuala açıklamalarıyla gündem olan ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı. Nijerya hükümetinin, "Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi" halinde ABD'nin Nijerya'ya sağladığı tüm yardım ve desteği derhal keseceğini belirten Trump, ayrıca bu ülkeye "silahları patlatarak" girebileceği uyarısını dile getirdi.

"VAHŞİ VE TATLI BİR SALDIRI OLACAK"

Donald Trump, Nijerya hükümetine hızlı davranması çağrısı yaparak, "Savaş Bakanlığımıza olası bir eyleme hazırlıklı olması talimatını veriyorum. Saldırırsak, tıpkı terörist haydutların sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak." ifadesini kullandı.

"ÖZEL ENDİŞE DUYULAN ÜLKE" İLAN EDİLMİŞTİ

Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmişti.Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır