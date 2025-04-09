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Trump'tan olay olacak bir çıkış daha! Bu kez de ülkelerin bir anlaşma için 'poposunu öptüğünü' söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi (NRCC) yemeğinde yaptığı konuşmada yine tüm dünyada gündem olacak sözler kullandı. Trump, ek gümrük vergilerini savunduğu konuşmasında, ülkelerin kendisiyle anlaşma yapmak için "poposunu öptüğünü" söyledi.

Trump'tan olay olacak bir çıkış daha! Bu kez de ülkelerin bir anlaşma için 'poposunu öptüğünü' söyledi

Trump gümrük vergileri ile ilgili yaptığı son konuşmasında "Bu ülkeler arıyor, popomu öpüyor, bir [ticaret] anlaşması yapmak için can atıyorlar. 'Lütfen, lütfen efendim, bir anlaşma yapmamıza izin verin, her şeyi yaparım, her şeyi yaparım efendim' diyor" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, bu sözler, Cumhuriyetçi Parti içinden de yükselmeye başlayan vergi siyasetine yönelik eleştirilere yanıt verirken sarf etti.

Washington Post gazetesi, Pazartesi günü yaptığı haberde Elon Musk'ın, Trump ile gümrük vergilerini durdurması konusunda konuştuğunu yazdı.

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Trump'ın Wall Street'teki en önemli destekçilerinden biri olan Bill Ackman da, vergilerin 90 gün süreyle askıya alınması çağrısında bulunarak, gümrük vergilerinin dünyayı "ekonomik bir nükleer kışa" sürükleyebileceği uyarısını yapmıştı.

Washington'da Cumhuriyetçi Parti'nin yemekli toplantısında konuşan Trump, sık sık alkışlandı.

ABD'nin gümrük tarifeleri sayesinde günde 2 milyar dolar kazandığını iddia etti.

Trump Japonya ve Güney Kore'nin, bir anlaşma yapmak üzere ABD'ye heyet gönderdiğini de söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da imzaladığı kararla 185 ülkeye yeni tarifeler getirdi.

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9 Nisan'da yürürlüğe girecek tarifeler kapsamında, ABD'nin ithal ettiği mallara yüzde 10 ila 50 arasında değişen gümrük vergileri uygulanacak.

Yeni kararname ile ABD'nin yüzde 50'ye varan oranlarla en fazla gümrük vergisi uyguladığı ülke listesinin başında Çin, Vietnam, Tayland ve Japonya gibi Asya ülkeleri geliyor.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelere ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak. (BBC Türkçe)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi Donald Trump abd popo
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