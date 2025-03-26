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Trump'tan övgü dolu sözler: "Erdoğan iyi bir lider, Türkiye iyi bir ülke"

26.03.2025 06:34
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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack’ı Beyaz Saray’da kabulünde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüde bulundu. Barrack, Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullanırken; Trump da Barrack'ın sözlerine, "İyi bir ülke; lideri de iyi." diye karşılık verdi.

Trump'tan övgü dolu sözler: "Erdoğan iyi bir lider, Türkiye iyi bir ülke"

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da onay aldıktan sonra dünyanın farklı ülkelerine gidecek bazı büyükelçilerle Beyaz Saray'da bir araya geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Tom Barrack, diğer büyükelçi adaylarıyla birlikte basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.

Trump'la çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren ve kendisine teşekkür eden büyükelçi adayı Barrack, Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullandı.

TRUMP: "İYİ BİR ÜLKE; LİDERİ DE İYİ"

ABD Başkanı Trump ise Barrack'ın sözlerine, "İyi bir ülke; lideri de iyi." diye karşılık verdi.

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TOM BARRACK KİMDİR?

ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney Kaliforniya Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.

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Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.

1980'lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

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(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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