Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması: "Kazanma şansı yoktur"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili beklenmedik bir çıkış yaparak, "İşgalci bir ülkeye saldırmadan bir savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur" dedi. ABD’nin eski Başkanı Joe Biden’ı "beceriksiz" olarak nitelendiren Trump, Biden’ın Ukrayna'nın sadece savunma pozisyonunda kalmasına izin verdiğini, Rusya’ya karşı mücadele etmesine izin vermediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili beklenmedik bir çıkış yaptı.

"KAZANMA ŞANSI YOKTUR"

Trump, "İşgalci bir ülkeye saldırmadan bir savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur. Bu, sporda harika bir savunması olan ama hücum oynamasına izin verilmeyen bir takım gibidir. Kazanma şansı yoktur. Ukrayna ve Rusya'da da durum böyle" dedi.

"BİDEN İZİN VERMEDİ"

ABD’nin eski Başkanı Joe Biden’ı "beceriksiz" olarak nitelendiren Trump, Biden’ın Ukrayna'nın sadece savunma pozisyonunda kalmasına izin verdiğini, Rusya’ya karşı mücadele etmesine izin vermediğini belirterek, "Bu nasıl sonuçlandı? Ne olursa olsun ben başkan olsaydım bu savaş asla olmazdı. Önümüzdeki günler ilginç olacak" dedi.

