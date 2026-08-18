Trump'tan tansiyonu yükseltecek adım! İran'dan yanıt gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu TruthSocial’da yaptığı son paylaşımla bir kez daha dikkatleri çekti. Dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına engel olması durumunda Umman’ı bombalamakla tehdit eden Trump, bugün ise Hürmüz Boğazı’nı "ABD toprağı" olarak gösteren paylaşım yaptı. Daha önce yaptığı "Hürmüz Boğazı’nı ABD toprağı ilan edeceği" yönündeki açıklamasını destekler nitelikte bir paylaşım yapan Trump’ın paylaşımında Hürmüz Boğazı’nı gösteren bir harita yer aldı. Haritanın üzerinde ise "Yeni ABD Toprağı" ifadesi yer aldı.

İRAN'DAN YANIT GELDİ

Trump’ın paylaşımına İran tarafından karşılık ise İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi’den geldi. Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Trump'ın Basra Körfezi'ni doğru şekilde yazması gibi, yakında Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı ya düzelecek ya da bu hayalperest kişinin yanılgısını biz düzelteceğiz" dedi.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Trump yaptığı son açıklamasında şunları ifade etti:

"Deniz ablukası tam olarak yürürlükte, Hürmüz Boğazı açık ve faaliyette. Tüm su mayınları kaldırıldı veya patlatıldı. İran ile devam eden ve planlanmış bir görüşme yok."

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır