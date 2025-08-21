Trump’tan Ukrayna çıkışı: "İşgalci bir ülkeye saldırmadan bir savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili beklenmedik bir çıkış yaptı. Trump, "İşgalci bir ülkeye saldırmadan bir savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur. Bu, sporda harika bir savunması olan ama hücum oynamasına izin verilmeyen bir takım gibidir. Kazanma şansı yoktur. Ukrayna ve Rusya’da da durum böyle" dedi.

"BEN BAŞKAN OLSAYDIM BU SAVAŞ ASLA OLMAZDI"

ABD’nin eski Başkanı Joe Biden’ı "beceriksiz" olarak nitelendiren Trump, Biden’ın Ukrayna’nın sadece savunma pozisyonunda kalmasına izin verdiğini, Rusya’ya karşı mücadele etmesine izin vermediğini belirterek, "Bu nasıl sonuçlandı? Ne olursa olsun ben başkan olsaydım bu savaş asla olmazdı. Önümüzdeki günler ilginç olacak" dedi.

(İHA)

