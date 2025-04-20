Trump'tan Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran karara itiraz

ABD'de Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme tarafından yasa kapsamında Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini geçici olarak durduran kararın feshedilmesini istedi. ABD hükümetini temsilen John Sauer'in karara ilişkin Yüksek Mahkeme'ye başvurduğu kaydedildi. Sauer, hükümetin sınır dışı işlemlerini başlatmadan önce göçmenlere itiraz haklarını kullanmaları için yeterli süreyi tanıdığını söyledi.

Göçmenlerin avukatlarının alt mahkemeleri atlayıp doğrudan Yüksek Mahkeme’ye başvurmalarının yanlış olduğunu belirten Sauer, yargıçlardan bu kararı bozmalarını istedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır