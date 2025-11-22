HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan Zelenskiy açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD tarafından sunulan 28 maddelik Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik barış anlaşması taslağını reddetmesi ihtimaline ilişkin, "Zelenskiy planı reddederse küçük yüreğiyle var gücüyle savaşmaya devam edebilir" dedi.

Trump'tan Zelenskiy açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasını öngören 28 maddelik barış planı taslağının Ukrayna tarafından kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin bir soruya, "Barışa ulaşmak istiyorum. Savaşı bitirmeye çalışıyoruz. Öyle ya da böyle bunu bitirmeliyiz" dedi.

"KÜÇÜK YÜREĞİYLE SAVAŞMAYA DEVAM EDEBİLİR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin barış planı taslağını reddetmesi halinde ne olacağı sorusuna ise Trump, "Zelenskiy planı reddederse küçük yüreğiyle var gücüyle savaşmaya devam edebilir" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca söz konusu barış planının Ukrayna'ya yönelik son teklifi olup olmadığına dair bir soruya, "Hayır, son teklifim değil" yanıtını verdi.

AB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi sırasında ise başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere Ukrayna'yı destekleyen ülkelerden liderler bir araya gelerek toplantı gerçekleştirmişti. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya barışı getirme yönündeki çabalarını memnuniyetle karşılandığı belirtilmiş ve 28 maddelik planın ilk taslağında adil ve kalıcı bir barış için "olmazsa olmaz" önemli unsurların yer aldığına dikkat çekilmişti. Açıklamada, "Taslağın ek çalışmalar gerektirecek bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Gelecekteki bir barışın sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmaya hazırız. Sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiği ilkesi konusunda net bir tavrımız var. Ayrıca, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine yönelik önerilen kısıtlamaların, Ukrayna'yı gelecekteki saldırılara karşı savunmasız bırakacağı endişesini taşıyoruz" denilmişti.

Söz konusu ortak açıklamanın ardından ABD'nin barış planına kısmi itirazlarını ifade eden AB ülkeleri, yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ile Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmelere de temsilci göndermeye hazırlanıyor. Görüşmelerde Avrupa ülkelerinin ABD'nin planına karşı önerilerde bulunması bekleniyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
196 ülkenin liderleri iklim için Türkiye'de masaya oturacak196 ülkenin liderleri iklim için Türkiye'de masaya oturacak
Tepki çeken görüntü! Silahla dolaşıp o anları sosyal medyadan paylaştılar! Tepki çeken görüntü! Silahla dolaşıp o anları sosyal medyadan paylaştılar!

Anahtar Kelimeler:
trump zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.