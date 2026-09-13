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Trump'tan Zelenskiy'e Rusya çağrısı! "Dizel yakıt tesislerini hedef almayın"

ABD Başkanı Trump, Ukrayna’ya Rusya’nın dizel yakıt üretim tesislerine yönelik saldırılarını sonlandırması çağrısında bulundu. Trump, "Zelenskiy’nin yapması gereken tek bir şey var; Rusya’daki dizel yakıt tesislerini vurmaktan vazgeçmeli. Zelenskiy ile bu konuda görüştük. Vurulabilecek birçok başka hedef var. Dizel yakıtı hedef almayın. Bu dünyaya zarar veriyor" dedi.

Trump'tan Zelenskiy'e Rusya çağrısı! "Dizel yakıt tesislerini hedef almayın"

ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna’nın son dönemde Rusya’daki petrol rafinerileri ve yakıt tesislerine düzenlediği uzun menzilli insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ülkedeki yakıt üretimini azalttığını ve akaryakıt sıkıntısına yol açtığını söyledi.

Trump tan Zelenskiy e Rusya çağrısı! "Dizel yakıt tesislerini hedef almayın" 1

Zelenskiy ile bu konuda görüştüğünü belirten Trump, "Bay Zelenskiy’nin yapması gereken tek bir şey var; Rusya’daki dizel yakıt tesislerini vurmaktan vazgeçmeli. Zelenskiy ile bu konuda görüştük. Vurulabilecek birçok başka hedef var. Dizel yakıtı hedef almayın. Bu dünyaya zarar veriyor" dedi.
Trump tan Zelenskiy e Rusya çağrısı! "Dizel yakıt tesislerini hedef almayın" 2

"ORTA DOĞU'DAN KAYNAKLANMIYOR"

Trump ayrıca, küresel yakıt arzındaki sıkıntının Orta Doğu’daki askeri gerilimden kaynaklanmadığını savunarak, "Küresel piyasadaki kıtlık Orta Doğu’dan kaynaklanmıyor. Bunun nedeni Rusya ve Ukrayna’da yaşananlar" ifadelerini kullandı.
Trump tan Zelenskiy e Rusya çağrısı! "Dizel yakıt tesislerini hedef almayın" 3

KIEV MEŞRU HEDEF OLDUĞUNU SAVUNUYOR

Ukrayna’nın son aylarda Rusya’daki petrol rafinerileri ve diğer akaryakıt üretim tesislerine düzenlediği uzun menzilli İHA saldırıları, Rusya’nın yakıt üretiminde aksaklık yaşanmasına ve ülkede benzin ile diğer akaryakıt ürünlerinde arz sıkıntısı yaşanmasına neden oldu. Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları devam ederken, Kiev yönetimi ise Rusya’daki petrol rafinerileri ve yakıt tesislerinin meşru askeri hedefler olduğunu savunuyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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