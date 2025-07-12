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Trump 'Ulusal güvenlik tehdidi' deyip kararını açıkladı! "İlişkimiz ne yazık ki..."

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ilk günden bu yana dünya çapında konuşulacak hamleler yapmaya devam ediyor. Son adımı ise Avrupa Birliği ve Meksika'ya yönelik oldu. Trump, 1 Ağustos tarihinden itibaren Meksika ve Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan ithalata yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Trump 'Ulusal güvenlik tehdidi' deyip kararını açıkladı! "İlişkimiz ne yazık ki..."
Doğukan Akbayır

ABD Başkanı Donald Trump, her dönem dikkat çeken kararlar almaya devam ediyor. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Meksika ve Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan ithalata 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını ifade etti.

Trump Ulusal güvenlik tehdidi deyip kararını açıkladı! "İlişkimiz ne yazık ki..." 1

"MEKSİKA'NIN YAPTIKLARI YETERLİ DEĞİL"

Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a gönderdiği mektupta, ülkenin ABD'ye kaçak göçmen girişinin ve fentanil akışının önlenmesinde yardımcı olduğunu, ancak Kuzey Amerika'nın "uyuşturucu kaçakçılığı oyun alanına" dönüşmesini engellemek için yeterli çaba göstermediğini belirtti. Trump, "Meksika bana sınırın güvenliğini sağlamada yardımcı oluyor, ancak Meksika'nın yaptıkları yeterli değil. Meksika, Kuzey Amerika'nın tamamını uyuşturucu kaçakçılığı oyun alanına çevirmeye çalışan kartelleri hala durduramadı" ifadelerini kullandı.

Trump Ulusal güvenlik tehdidi deyip kararını açıkladı! "İlişkimiz ne yazık ki..." 2

"İLİŞKİMİZ NE YAZIK Kİ KARŞILIKLI OLMAKTAN ÇOK UZAK"

Trump, Avrupa Birliği'ne gönderdiği mektupta ise ABD'nin ticaret açığının ulusal güvenlik tehdidi olduğunu vurguladı. Trump, mektupta, "Avrupa Birliği ile ticaret ilişkilerimizi yıllarca görüştük ve gümrük tarifeleri, gümrük dışı politikalarınız ile ticaret engellerinizden kaynaklanan bu uzun vadeli, büyük ve kalıcı ticaret açıklarından uzaklaşmamız gerektiği sonucuna vardık. İlişkimiz ne yazık ki karşılıklı olmaktan çok uzak" ifadelerini kullandı.

Trump, AB veya Meksika'nın yeni vergilere misilleme yapması halinde daha yüksek gümrük vergileri uygulayacağı tehdidinde bulundu.

24 ÜLKEYE VE 27 ÜYELİ AB'YE GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, bu hafta Japonya, Güney Kore, Kanada ve Brezilya dahil çok sayıda ülkeye yeni gümrük vergileri ve ayrıca bakıra yüzde 50 gümrük vergisi getirileceğini duyurmuştu. Trump, son olarak bugünkü mektuplarıyla 24 ülkeye ve 27 üyeli Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi getirmiş oldu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Meksika abd trump
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