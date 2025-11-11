HABER

TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı

Bulgaristan'da 12-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Stone Wall 2025 NATO Tatbikatı'na katılacak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait zırhlı araçlar, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

NATO'nun, çok uluslu mukabele kuvvetlerinin harbe hazırlık seviyesini artırmak, müttefik unsurlar arasında birlikte çalışabilirliği geliştirme ve harekata yönelik tecrübeleri paylaşmak üzere düzenlediği Stone Wall 2025 (STWA25) Tatbikatı, 12-18 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'da gerçekleştirilecek.

176 PERSONELDEN OLUŞAN MEKANİZE PİYADE BÖLÜĞÜ

Tatbikat öncesi TSK'ya ait zırhlı araçlar, Kapıkule Sınır Kapısı’na geldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 176 personelden oluşan mekanize piyade bölüğü de araçlarla Bulgaristan'a geçiş yaptı.

(DHA)

11 Kasım 2025
11 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
