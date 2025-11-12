TSK'ya ait uçak Gürcistan'da düşmüştü! Bölgeden ilk fotoğraflar geldi

Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalanan ve Gürcistan sınırlarından düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan 20 askeri personel şehit oldu.
Şehit haberi tüm Türkiye'nin yüreğini dağlarken, uçağın enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor. Öte yandan uçağın düştüğü bölgeden ilk fotoğraflar da gelemeye başladı.
Bölgeden gelen ilk fotoğraflardan düşen uçağın tamamen enkaza döndüğü anlaşıldı. Uçağın radardan kaybolmasının ardından Gürcistan ekipleri bölgeye giderek arama ve kurtarma çalışmasına başladı.
Gence'den ayrılan uçağın düşüş nedeni için ayrıntılı bir soruşturma sürüyor. İlk bilgiler uçaktan herhangi bir acil yardım çağrısı veya uyarısı gelmediğini gösteriyor.
Uçağın motoru da görüntülendi ve bu bölümün tamamen yandığı görülüyor. Enkaz çevresinde Türkiye'nin talebi üzerine geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Bir süre sonra bölgeye Türk kaza kırım ekipleri ulaştı ve enkaz korumaya alındı.
Uçağın ana gövdesi tamamen yanmış durumdaydı. Uçaktan ayrılan ve çevreye savrulan parçaların geniş bir alana yayıldığı anlaşıldı. Bu parçaların tümü toplanıyor ve bütün parçalar bir araya getirilerek, geniş kapsamlı inceleme yapılacak. Uçağın enkazı üzerinden ayrıntılı çalışmaların Türkiye'de yapılacağı belirtiliyor.
Öte yandan şehitlerimizin isimleri de belli oldu. Şehit olan askerlerimizin isimleri:
Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca,
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum