TSK'ya ait uçak Gürcistan'da düşmüştü! Bölgeden ilk fotoğraflar geldi

Melih Kadir Yılmaz

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait olan C-130 askeri kargo uçağı Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan'a düşmüştü. Kazada 20 askerimiz şehit olurken, tüm ülke yasa boğuldu. Olay yerinde kapsamlı incelemeler sürüyor. Öte yandan uçağın düştüğü bölgeden ilk fotoğraflar da gelmeye başladı. İşte detaylar...

Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalanan ve Gürcistan sınırlarından düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan 20 askeri personel şehit oldu.

TSK ya ait uçak Gürcistan da düşmüştü! Bölgeden ilk fotoğraflar geldi 1

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDEN İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

Şehit haberi tüm Türkiye'nin yüreğini dağlarken, uçağın enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor. Öte yandan uçağın düştüğü bölgeden ilk fotoğraflar da gelemeye başladı.

TSK ya ait uçak Gürcistan da düşmüştü! Bölgeden ilk fotoğraflar geldi 2

İLK OLARAK GÜRCİSTAN EKİPLERİ BÖLGEYE GİTTİ

Bölgeden gelen ilk fotoğraflardan düşen uçağın tamamen enkaza döndüğü anlaşıldı. Uçağın radardan kaybolmasının ardından Gürcistan ekipleri bölgeye giderek arama ve kurtarma çalışmasına başladı.

TSK ya ait uçak Gürcistan da düşmüştü! Bölgeden ilk fotoğraflar geldi 3

Gence'den ayrılan uçağın düşüş nedeni için ayrıntılı bir soruşturma sürüyor. İlk bilgiler uçaktan herhangi bir acil yardım çağrısı veya uyarısı gelmediğini gösteriyor.

TSK ya ait uçak Gürcistan da düşmüştü! Bölgeden ilk fotoğraflar geldi 4

GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Uçağın motoru da görüntülendi ve bu bölümün tamamen yandığı görülüyor. Enkaz çevresinde Türkiye'nin talebi üzerine geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Bir süre sonra bölgeye Türk kaza kırım ekipleri ulaştı ve enkaz korumaya alındı.

TSK ya ait uçak Gürcistan da düşmüştü! Bölgeden ilk fotoğraflar geldi 5

PARÇALARIN TAMAMI TOPLANIYOR

Uçağın ana gövdesi tamamen yanmış durumdaydı. Uçaktan ayrılan ve çevreye savrulan parçaların geniş bir alana yayıldığı anlaşıldı. Bu parçaların tümü toplanıyor ve bütün parçalar bir araya getirilerek, geniş kapsamlı inceleme yapılacak. Uçağın enkazı üzerinden ayrıntılı çalışmaların Türkiye'de yapılacağı belirtiliyor.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Öte yandan şehitlerimizin isimleri de belli oldu. Şehit olan askerlerimizin isimleri:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca,

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

