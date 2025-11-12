Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu! C130 askeri kargo uçağının enkazından acı haberler geldi! Şehitlerimize ulaşıldı; acı haberler ailelere verildi!

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, dün Gürcistan'da düştü. Milli Savunma Bakanlığı düşen uçakta 20 personelin olduğunu açıklamıştı. MSB’nin açıklamasının ardından şehadet haberleri de çok geçmeden geldi.

ACI HABERLER ŞEHİT AİLELERİNE ULAŞTIRILDI

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan askerlerin şehadet haberleri ailelerine ulaştırıldı. MSB’den yapılan açıklamada ise 20 personelimiz şehit düşmüştür denilerek şehit askerlerin kimlik bilgileri paylaşıldı.

UÇAK KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLERMİZİN İSİMLERİ

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Üsteğmen Emre Mercan

Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Uzman Çavuş Emre Sayın

Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği