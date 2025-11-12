Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu! C130 askeri kargo uçağının enkazından acı haberler geldi! Şehitlerimize ulaşıldı; acı haberler ailelere verildi!

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, dün Gürcistan'da düştü. Milli Savunma Bakanlığı düşen uçakta 20 personelin olduğunu açıklamıştı. MSB’nin açıklamasının ardından şehadet haberleri de çok geçmeden geldi.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan askerlerin şehadet haberleri ailelerine ulaştırıldı. MSB’den yapılan açıklamada ise 20 personelimiz şehit düşmüştür denilerek şehit askerlerin kimlik bilgileri paylaşıldı.
Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Üsteğmen Emre Mercan
Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
Uzman Çavuş Emre Sayın
Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
Astsubay Başçavuş İlker Aykut
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
