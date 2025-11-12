HABER

Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu! C130 askeri kargo uçağının enkazından acı haberler geldi! Şehitlerimize ulaşıldı; acı haberler ailelere verildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan TSK'ya ait C130 kargo uçağının düştüğünü duyurmasının ardından endişeli bekleyiş başlamıştı, maalesef acı haberler peş peşe geldi. 20 askerin içinde bulunduğu uçağın enkazına kısa sürede ulaşılırken MSB şehit olan askerlerimizin isimlerini açıkladı.

Taner Şahin

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, dün Gürcistan'da düştü. Milli Savunma Bakanlığı düşen uçakta 20 personelin olduğunu açıklamıştı. MSB’nin açıklamasının ardından şehadet haberleri de çok geçmeden geldi.

ACI HABERLER ŞEHİT AİLELERİNE ULAŞTIRILDI

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan askerlerin şehadet haberleri ailelerine ulaştırıldı. MSB’den yapılan açıklamada ise 20 personelimiz şehit düşmüştür denilerek şehit askerlerin kimlik bilgileri paylaşıldı.

UÇAK KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLERMİZİN İSİMLERİ

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Üsteğmen Emre Mercan
Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
Uzman Çavuş Emre Sayın
Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
Astsubay Başçavuş İlker Aykut
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
Üsteğmen Emre Mercan
Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

