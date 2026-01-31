TÜGVA İhtisas Akademi 2026 lansman programı gerçekleştirildi! Hakan Fidan da katıldı

Projenin Türkiye genelinde 81 ilde hibrit modelle (yüz yüze ve çevrim içi) yürütüleceği ve kontenjan sınırlaması olmadığı ifade edildi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan lansman programında TÜGVA tanıtım filmi gösterime sunuldu.

Tanıtım filminin ardından açılış konuşmasını yapmak üzere söz alan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, “Bugün burada sadece bir eğitim programını başlatmıyoruz. Bugün burada, ‘Yarın ne olacak?’ diye bekleyenlerin değil, ‘Yarın ben ne yapacağım?’ diyenlerin yürüyüşünü başlatıyoruz. 2020 yılında sadece 260 genç kardeşimizle çıktığımız bu yolda; bugün on binleri aşan, Türkiye’nin 81 iline yayılan devasa bir fikir ordusuna dönüştük. Geçtiğimiz yıl 16 bin gencimizle zirveye taşıdığımız bu sancağı, bu yıl 20 bin yeni neferle daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.” dedi.

“MESCİD-İ AKSA HÜRRİYETİNE KAVUŞACAK”

Konuşmasına devam eden Beşinci, “Şam’daki Emevi Camii hürriyetine kavuşamaz diyorlardı ama kavuştu. Yarın da inşallah Mescid-i Aksa hürriyetine kavuşacak. Bu niyetle biz teşkilatların bir ahdi, bir hayali var. Tüm Türkiye’de teşkilatlarımızla her daim bu ahdimizi tazeliyoruz. Kubbetü's-Sahra’nın saflarını, Mescid-i Aksa’nın avlusunu, kadim Filistin sokaklarını bu gençlikle doldurana kadar çalışacağız. Allah’ın izniyle bir gün gelecek, bir gün kalacak, bu gençlik yürüyecek, bir sabah kardan aydınlık gelecek. Hedefimiz çok net; inançlı yürekleri, kuvvetli bilekleri, nitelikli fikirleri ile yetişen bir gençlik. Eli çolak, dili tutuk, edası mahkûm, işi korkak, ahlakı boyun eğme, üslubu yüze gülme, bilgisi tekerleme, vecdi ezberleme, gözleri kuru, yüreği katı, ibadeti kabuk, hassasiyeti kopuk, biçareler biçaresi bir gençlik istemiyoruz. Değerli gençler, unutmayın ki sıradan olmak kolaydır, mühim olan ihtisas sahibi olmaktır. Fark yaratmak istiyorsanız, herkesin baktığı yere değil, herkesin gözden kaçırdığına odaklanmalısınız. Rabbim, zihninizi berrak, azminizi kavi, yolunuzu aydınlık eylesin. İhtisas Akademi yeni dönemiyle hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

“TÜGVA’YA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Açılış konuşmalarının ardından konuşmasını gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Bizim gibi devlet geleneği çok güçlü bir milletin bütün organlarıyla millete hizmet götürdüğü bir yerde sivil toplumun bir araya gelerek gençlik örgütleriyle, gençlere toplumsal faydanın devlet eliyle değil, bireyler eliyle de yapılabileceğini, devletten beklenmesine gerek olmadığı, bizim de kendi örgütlenmemizle, çabamızla, çalışmalarımızla toplumsal fayda üretebileceğimizi, hayır üretebileceğimizi gösteren çok muazzam bir platform haline gelmiş olmak, bundan gerçekten çok gurur duyuyoruz. Ülke çapında örgütlenmiş olması, bütün hizmetleri, çalışmaları, aktiviteleri Türkiye genelinde götürüyor olması, bizim yıllardır sivil toplum çalışmaları adına Türkiye'de görmek istediğimiz örnek bir çaba, örnek bir seviye. Bunun için emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun; bildiğimiz bilmediğimiz, burada olan olmayan bütün arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Allah bu tip kuruluşların sayısını artırsın, sivil toplum yapılanmalarını daha da güçlü hale getirsin. Gençlerimizin kendisini bulduğu, anlam üretebildiği, enerjilerini harcadığı, hayır yolunda ve gerçekten kendi hayatlarına da anlam katacak şeyleri öğrendiği ve ileride bizim yaşımıza geldiği zaman da dönüp geriye baktığında, geçmişine baktığında 'İyi ki vardım, iyi ki bunu yaptım' diyebileceği bir platform haline gelmiş olması bizi gerçekten çok sevindirdi. Sizlerin bu yaşlarda aktivizmin içinde olmanız, bir sorumluluk içerisinde olmanız, bir dava sahibi olmanız, toplum adına bir konuyu dert edinmeniz, bireyselliğin ötesine geçmeniz çok ama çok kıymetli. Bizim bütün gençlerimizin bu şuurla, bu ruhla sahip olması Milli Eğitimimizin de gerçek hedefi esas itibarıyla dedi. Milli Eğitim Bakanlığımızın bütün kurumlarıyla, hocalarımızla vermeye çalıştığı eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında tabii ki topluma bir ufuk da verilmesi gerekiyor. Devlet kurumları; asker ocağından tutun da okullarımıza kadar her yerde bunu vermeye çalışıyoruz. Ama toplumun kendi kendine zorunluluk olmadan, menfaat beklemeden, para beklemeden, makam beklemeden bir iyiliği, bir faydayı harekete geçirmesi kadar kıymetli bir şey yok. Ben bir toplumların omurgasını oluşturan, ana kemiğini oluşturan ve dayanıklılık oranı dediğimiz oranı oluşturan hususta bir toplum kendi başına kaldığı zaman bireyleriyle ne kadar değer üretebiliyor, sanat üretebiliyor, hayır üretebiliyor, aktivite üretebiliyor? ‘Bananecilikten’ ne kadar uzak durabiliyor? Ne kadar bencillikten uzak kalabiliyor? Ne kadar kendinden fedakârlık edip diğeri için, öteki için, diğer insanlar için katkı ortaya koyuyor. Bu gerçekten çok önemli. Genç yaşlarda bu tür aktivitelerin içerisinde olmanız gençliğini gerçekten aktivizmin içerisinde geçirmiş biri olarak söylüyorum belli noktalarda, çok kıymetli. İnşallah Allah sizlere huzurlu ömür verir, hayırlı başarılar verir ve belli yıllarınıza baktığınızda 'İyi ki vardım' diyeceksiniz. 'Oradaydım, bu faaliyetin içindeydim'. Buradaki arkadaşlıklar, iş birlikleri hiçbir zaman unutamayacağınız anlar olacak. Buradaki anların anlamı, ruhu psikolojiniz üzerinde bıraktığı etki hiçbir zaman için silinmeyecek. Birçok olayı, ilişkiyi buradaki tattığınız hususlar üzerinden ileride tanımlayacaksınız. Belki bir daha hiçbir zaman için bu şevki, bu huzuru, bu heyecanı bulamayacaksınız ama bu sizin için itici bir motor görevi yapmaya devam edecek. Bundan emin olabilirsiniz. Benim söylediğim doğru. Benim söylediğim hakikat yaşamış biri olarak söylüyorum. Bakın, etrafımızda bizim yaşlarımızda olup, gençliğinde gerçekten bir davaya, toplumsal bir çabaya adanmış insanların hepsi o oluşum yıllarında, enerjinin en yüksek olduğu o yaşlarda, gençlik yıllarında ortaya koyduğu çabaları ömür boyu bir referans noktası olarak alıp yaşamaya devam ederler. Bu vesileyle TÜGVA’ya böyle bir anlam dünyasına, eylem dünyasına zemin hazırladığı için çok teşekkür ediyorum. Şimdi TÜGVA gibi bir platformun eylemle bilgi ve tecrübeyi bir araya getirecek programlar üretmesi, modeller üretmesi. Bunu da gerçekten İhtisas Akademi adı altında yapmasını kıymetli buluyorum. Eyleme ihtiyacımız olduğu kadar bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var. Ben şimdiden burada eğitim alacak olan arkadaşlara başarılar diliyorum, katkıda bulunacak olan hocalarımıza, uzmanlarımıza da ayrı ayrı şimdiden teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziraat Katılım ana sponsorluğunda TÜGVA tarafından gerçekleştirilen ve “Ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel gençlik” mottosuyla duyurulan İhtisas Akademi projesi; çağın meselelerini kavrayan, ulusal ve uluslararası sorunlara duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan, aynı zamanda akademik yayın üretimini ve uygulanabilir projeler geliştirmeyi hedefleyen bir çalışma olarak konumlandırdığı aktarıldı.

TÜGVA tarafından yapılan açıklamada İhtisas Akademi projesinin 2020 itibarıyla uygulamaya alındığı, üniversite çağındaki öğrencilerin ulusal ve uluslararası meselelere dair farkındalığını güçlendirmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda akademik yayınlarla desteklenen bir program olduğu belirtildi.

Proje sonunda Türkiye genelinde yazılan makalelerden dereceye giren ilk üç katılımcıya ödül verilecek; birinciye Umre, ikinciye Endülüs turu (İspanya), üçüncüye ise Balkan turu ödülü verileceği bildirildi.

İhtisas Akademi projesine başvurular tugva.org adresi üzerinden alınıyor. Detaylı bilgi ve başvuru için tugva.org adresini ziyaret edebilirsiniz.