TÜGVA'nın "İz ve Yansıma" temalı "Kültür Sanat Okulu" tanıtıldı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, okul edebiyattan sinemaya, karikatürden sahne sanatlarına uzanan çok disiplinli içerikle gençleri alanında iz bırakan isimlerle buluşturacak.

Vakfın Genel Merkezi'nde yapılan programda konuşan TÜGVA Kültür Sanat Koordinatörü ve Genel Başkan Yardımcısı Zehra Çağırıcı, "Kültür Sanat Okulu projemiz, gençlerin içindeki güzeli uyandırmayı, onları kendi medeniyet ufuklarıyla, estetik dilleriyle buluşturmayı hedefleyerek, derinlemesine bilgi sahibi olabilmelerini sağlayacak nitelikli zemin oluşturmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da başladı." ifadelerini kullandı.

Projenin gençlerin kültür ve sanatla kurduğu ilişkiyi güçlendirmeye dönük eğitim ve etkileşim zemini olarak tasarlandığını belirten Çağırıcı, Kültür Sanat Okulu'nun gençlerin sanatla iç içe olarak kendi medeniyet ufuklarını çizmelerini sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

Minyatür sanatçısı Hasan Çolpan ise minyatürün tek bir ana hapsolmuş bir zaman değil, aynı yüzeyde çoğalan anların sessiz anlatımı olduğunu anlattı.

Çolpan, "Perspektif kurmaz, hikaye kurar. Mekanı derinleştirmez, anlamı yayar. Bu yüzden minyatürde bakmak değil, okumak esastır." değerlendirmesinde bulundu.

Müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ise insanı zamana ve mekana mahkum etmenin ona edilen en büyük haksızlık olduğuna değindi.

Hacıoğulları, "Kötülük sınırlandıkça çözülür, silinir. Bizim ise her daim yeni bakışlara, yeni heveslere ihtiyacımız vardır." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, eğitimin doğruları ezberletmekten ibaret olmadığına dikkati çekerek, "Asıl mesele, düşünmeyi öğretmektir. Akıl, kullanıldıkça derinleşir. Bilgi ise ancak anlamla buluştuğunda değer kazanır. Çocuklara yalnızca bilgi vermek değil, o bilgiyi nasıl kullanacaklarını göstermek gerekir." görüşlerini sarf etti.

Programın sonunda Yücel Arzen Hacıoğulları piyano çalarken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise bağlama dinletisiyle beraber konuklarla düet yaptı.

Tanıtımla eş zamanlı olarak sergisi gerçekleştirilen Nusret Çolpan'ın minyatür eserleri bazı konuklara takdim edildi.

Kültür Sanat Okulu projesi kapsamında, 13-27 Aralık'ta cumartesi günleri düzenlenecek "iz bırakan isimler" ile "yeni izler bırakmak isteyen gençler" aynı salonda buluşacak.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır