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Tüm dünya ateşkes bekliyordu! İsrail'den gündeme bomba gibi düşen açıklama: "Uzun bir savaş ve zorlu günler..."

İsrail-İran savaşının 8'nci gününe gelindi. Çatışmalar artarak devam ediyor. İsrail bugün Ahvaz'ı vururken, İran da Hayfa'yı vurmuştu. Her iki ülkede de füzeler peş peşe ateşlenmişti. Savaş hız kesmeden sürerken, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Zamir, "İran'a karşı uzun bir savaşa hazır olmaları gerektiğini" belirtti.

Tüm dünya ateşkes bekliyordu! İsrail'den gündeme bomba gibi düşen açıklama: "Uzun bir savaş ve zorlu günler..."
Begüm Özkaynak

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemiş, karşılıklı çatışmalarda iki ülkede birbirlerine peş peşe füzeler fırlatmıştı.

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İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirmişti.

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İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

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İSRAİL İRAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KARARGAHINI VURMUŞTU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada merkez ve batısındaki askeri altyapı vuruluyor denilmişti. İsrail ordusu (IDF), "istihbarat biriminin yönlendirmesiyle Cuma günü Tahran bölgesindeki İran İçişleri Bakanlığı karargahını savaş uçaklarıyla vurdu" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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PEŞ PEŞE SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİ

İsrail, Tahran'daki İran İçişleri Bakanlığı'nı vurduktan sonra İran'dan karşı atak gelmiş, İran'a ait hipersonik balistik füzeler İsrail'e düşmeye başlamıştı. Yaralıların olduğu aktarılmıştı. Ardından İsrail, İran'ın Ahvaz kentine hava saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

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İSRAİL: "UZUN BİR SAVAŞ VE ZORLU GÜNLER..."

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, "İran'a karşı uzun bir savaşa hazır olmaları gerektiğini ve önlerinde zorlu günlerin bulunduğunu" söyledi

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail ateşkes savaş açıklama
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