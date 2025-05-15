Tüm dünya barış haberi beklerken Rusya'yla Ukrayna resmen birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu: 'Palyaço', 'Onun işi havlamak'

Rusya ile Ukrayna, Türkiye'nin ev sahipliğindeki İstanbul Barış Müzakereleri öncesi birbirini suçlayan karşılıklı açıklamalar yaptı.

AYAĞININ TOZUYLA ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da Rusya ile yapacakları müzakerelere dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın, müzakereler için üst düzey heyetle geldiğini belirten Zelenskiy, Rusya'yı eleştirerek "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca." dedi.

ZELENSKİY'E 'PALYAÇO' DEDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise bu açıklamaya tepki göstererek Zelenskiy'nin "palyaço" ve "başarısız" olduğunu belirtti.

"ONLARIN GÖREVİ HAVLAMAK"

Bunun üzerine açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'a gelemediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Putin'in Türkiye'ye gelip Zelenskiy ile savaşı sonlandırmak ve barışı sağlamak için ciddi bir görüşme yapması yerine, Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı'na kişisel hakaretler yapıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, alay konusu haline ilk kez gelmiyor. Ayrıca, Türkiye'deki heyet, Rusya Dışişleri Bakanlığınca yönetilmiyor. Onların görevi Moskova'dan havlamak."

"İNGİLTERE YÖNETİYOR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Zelenskiy'nin acınacak biri olduğu ve İngiltere tarafından yönetildiği" yönünde açıklama yaptı.