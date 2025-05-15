HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Tüm dünya barış haberi beklerken Rusya'yla Ukrayna resmen birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu: 'Palyaço', 'Onun işi havlamak'

Dünya için tarihi bir gün yaşanabilir umuduyla gözler İstanbul'a çevrilmişken iki ülke arasındaki gerilim daha da arttı. Rusya ve Ukrayna'dan birbirlerini suçlayarak hakaretler yağdırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Zelenskiy'e 'palyaço' dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi, Rusya Dışişleri Bakanlığı için 'Onların işi havlamak' ifadelerini kullandı.

Tüm dünya barış haberi beklerken Rusya'yla Ukrayna resmen birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu: 'Palyaço', 'Onun işi havlamak'
Ufuk Dağ

Rusya ile Ukrayna, Türkiye'nin ev sahipliğindeki İstanbul Barış Müzakereleri öncesi birbirini suçlayan karşılıklı açıklamalar yaptı.

thumbs_b_c_b97802df9f0288cae685d4f2063cf883

AYAĞININ TOZUYLA ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da Rusya ile yapacakları müzakerelere dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın, müzakereler için üst düzey heyetle geldiğini belirten Zelenskiy, Rusya'yı eleştirerek "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca." dedi.

ZELENSKİY'E 'PALYAÇO' DEDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise bu açıklamaya tepki göstererek Zelenskiy'nin "palyaço" ve "başarısız" olduğunu belirtti.

zelenskiy-aa-2073737

"ONLARIN GÖREVİ HAVLAMAK"

Bunun üzerine açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'a gelemediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Putin'in Türkiye'ye gelip Zelenskiy ile savaşı sonlandırmak ve barışı sağlamak için ciddi bir görüşme yapması yerine, Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı'na kişisel hakaretler yapıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, alay konusu haline ilk kez gelmiyor. Ayrıca, Türkiye'deki heyet, Rusya Dışişleri Bakanlığınca yönetilmiyor. Onların görevi Moskova'dan havlamak."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zelenskiy Türkiye'de! Havalimanında Putin'e net mesaj Zelenskiy Türkiye'de! Havalimanında Putin'e net mesaj

"İNGİLTERE YÖNETİYOR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Zelenskiy'nin acınacak biri olduğu ve İngiltere tarafından yönetildiği" yönünde açıklama yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın gözü İstanbul'da! İddiaya son noktayı Türkiye koydu Dünyanın gözü İstanbul'da! İddiaya son noktayı Türkiye koydu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 yıl bekledi: "Gözümü sen açtın"10 yıl bekledi: "Gözümü sen açtın"
RTÜK'ten 6 kanala idari yaptırım!RTÜK'ten 6 kanala idari yaptırım!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mourinho o ekibin başına geçiyor, yeni adresi belli oldu! Ön anlaşmayı imzaladı bile...

Mourinho o ekibin başına geçiyor, yeni adresi belli oldu! Ön anlaşmayı imzaladı bile...

Liderler arasında ilginç diyalog! Kahkahalara boğuldular: "Burada 3 taht var" diyerek sahiplerini sıraladı...

Liderler arasında ilginç diyalog! Kahkahalara boğuldular: "Burada 3 taht var" diyerek sahiplerini sıraladı...

Fenomen dizide tüm oyuncuları gönderdiler!

Fenomen dizide tüm oyuncuları gönderdiler!

Son ankette dikkat çeken tablo! Birinci parti değişti: Fark görenleri şaşırttı

Son ankette dikkat çeken tablo! Birinci parti değişti: Fark görenleri şaşırttı

Özgür Özel: "Ahtapotu tek gören Erdoğan"

Özgür Özel: "Ahtapotu tek gören Erdoğan"

Giresun'daki çifte cinayetin karanlık detayları ortaya çıktı

Giresun'daki çifte cinayetin karanlık detayları ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.