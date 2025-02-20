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Tüm Türkiye bu olayı konuşmuştu! Poliklinikte taktırdığı sarı serum hayatı kaybetmesine sebep oldu... Bakanlıktan çarpıcı karar!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.02.2025 15:28
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Afyonkarahisar'da 38 yaşındaki iki çocuk babası Mehmet Gündoğan, geçtiğimiz ay sarı serum taktırdıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti. Özel poliklinikte takılan bu serum Gündoğan'da alerjik reaksiyon göstermiş ve nefes darlığına sebep olmuştu. Ölüm raporunda ise hayatını kaybetme nedeninin sarı serum olduğu yer almıştı. O özel muayenehane Sağlık Bakanlığı kararıyla kapatıldı.

Tüm Türkiye bu olayı konuşmuştu! Poliklinikte taktırdığı sarı serum hayatı kaybetmesine sebep oldu... Bakanlıktan çarpıcı karar!

Olay, 13 Ocak'ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana geldi. İddiaya göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan (38), grip şikayetiyle kliniğe başvurdu. Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı.

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SERUMUN BİTMESİNE YAKIN FENALAŞMIŞTI

Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Sonrasında ise ihbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımda 20 saatin sonunda hayatını kaybetti.

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ÖZEL MUAYENEHANE KAPATILDI

Olay sonrası başlatılan soruşturma devam ettiği açıklandı. Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada; "İl Merkezi Selçuklu Mahallesinde faaliyet gösteren S.E.’ye ait Özel Muayenehanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığının kararıyla durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Gündoğan’ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatlar halen devam etmektedir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
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