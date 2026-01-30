HABER

Tunca Nehri alarm veriyor: Tarım arazileri sular atında kaldı

Bulgaristan’da etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri’nin debisi kısa sürede yaklaşık 6 kat artarak saniyede 50 metreküpe çıktı.

Tunca Nehri alarm veriyor: Tarım arazileri sular atında kaldı

Bulgaristan’da etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri’nin debisi kısa sürede yaklaşık 6 kat artarak saniyede 50 metreküpe çıktı.

Tunca Nehri alarm veriyor: Tarım arazileri sular atında kaldı 1

Nehirden taşan sular tarım arazilerine yayılırken, Edirne Cezaevi yolu ile bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Tunca Nehri alarm veriyor: Tarım arazileri sular atında kaldı 2

Bulgaristan’da etkili olan yağışlarla birlikte, kaynağını bu ülkeden alan Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyeleri yükseldi. Artan debi nedeniyle Tunca Nehri’nin bazı bölümleri taşarken, çevredeki tarım arazileri sular altında kaldı.

Tunca Nehri alarm veriyor: Tarım arazileri sular atında kaldı 3

Etkili yağışların ardından Tunca Nehri’nde debinin yaklaşık 6 kat artarak saniyede 8 metreküpten 50 metreküpe çıktığı öğrenildi. Nehirden taşan sular, özellikle alçak kesimlerde geniş alanlara yayıldı. Meriç Nehri’nde de su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi.

Tunca Nehri alarm veriyor: Tarım arazileri sular atında kaldı 4

Taşkınlar nedeniyle Avarız köyünde dere yatağının taşması sonucu, Edirne Ticaret Borsası mevkisinden köye ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapatıldı.

Tunca Nehri alarm veriyor: Tarım arazileri sular atında kaldı 5

Bozuk zemin nedeniyle çamurla kaplanan köy yollarında ulaşım zaman zaman durma noktasına gelirken, bazı araçların çamura saplandığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, vatandaşlardan kapatılan yolları kullanmamaları uyarısında bulundu.

Jandarma ekipleri, vatandaşlardan kapatılan yolları kullanmamaları uyarısında bulundu.

"YAĞIŞLAR DEVAM EDERSE RİSK ARTABİLİR"

"YAĞIŞLAR DEVAM EDERSE RİSK ARTABİLİR"

Eski Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı ve Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Erkin, son iki günde Edirne’ye metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü belirterek, "Yağışların bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor. Nehirlerdeki su seviyeleri yavaş yavaş yükseliyor. Şu anda büyük çaplı bir taşkın söz konusu görünmüyor ancak alçak kesimlerde, dere geçişlerinde ve bazı köy yollarında taşkınlar yaşanıyor. Eğer önümüzdeki günlerde yağış miktarı artarsa, özellikle alçak noktalar ve sedde bölgelerinde su birikintileri kaçınılmaz olur. Bu nedenle menfezlerin ve pompa istasyonlarının aktif ve hazır durumda tutulması gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Tunca Nehri alarm veriyor: Tarım arazileri sular atında kaldı 9


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

