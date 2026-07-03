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Tunceli'de feci kaza: Otomobil ile pikap çarpıştı, 1 ölü 4 yaralı

Tunceli'de otomobil ve pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tunceli'de feci kaza: Otomobil ile pikap çarpıştı, 1 ölü 4 yaralı

Tunceli'de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile pikap, Tunceli-Ovacık kara yolu Bali Deresi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli afad kaza
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