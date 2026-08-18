HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Yunanistan'da helikopter kazası: 3 ölü

Komşu'da helikopter kazası! Yunanistan'ın Sifnos Adası'nda özel bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'da helikopter kazası: 3 ölü
Ufuk Dağ

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'nın doğusundaki Markopoulo'dan kalkan Bell 206 tipi özel helikopter, Ege Denizi'ndeki Sifnos Adası'nda helikopter pistinin bulunduğu Tholos bölgesinde düştü. İnişe geçtiği sırada helikopter pistine kısa bir mesafe kala gerçekleşen olayın ardından bölgede yangın çıktı.

ŞİDDETLİ BİR SES DUYULDU

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında 2'si erkek, 1'i kadın olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Görgü tanıkları, helikopterin düşmesinden saniyeler önce şiddetli bir ses duyduklarını bildirdi. Bölgede inceleme çalışmaları sürdürülürken, olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kopan parça felakete sebep oldu! Uçarak karşı şeride geçtiKopan parça felakete sebep oldu! Uçarak karşı şeride geçti
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrikAbdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan helikopter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni kanunu hedef aldı! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Yeni kanunu hedef aldı! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Öğrencilerle valiz valiz para trafiği

Öğrencilerle valiz valiz para trafiği

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Batrakov İstanbul'a geliyor

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Batrakov İstanbul'a geliyor

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi

Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Geç yapan daha az maaş alır

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Geç yapan daha az maaş alır

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.