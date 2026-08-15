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Tunceli'de iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Tunceli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tunceli'de iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Tunceli de iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı 1

İKİ AİLENİN KAVGASINDA KAN DÖKÜLDÜ: 3 YARALI

Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli kavga
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