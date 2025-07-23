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Tunceli’de otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

Tunceli’de otomobilin çarptığı 70 yaşındaki adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Kırbağa’nın naaşı otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tunceli’de otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

Kaza, Tunceli merkez Mameki Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gittiği düğünden dönen 70 yaşındaki Hasan Kırbağa’ya Mameki Köprüsü üzerinde otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Kırbağa için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kırbağa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kırbağa’nın naaşı otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tunceli kaza
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