Tunceli’de sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı olarak geçmesi; yağışların Tunceli, Bingöl, Malatya (Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Kuluncak, Darende, Akçadağ, Doğanşehir ve Yeşilyurt) ve Adıyaman (Besni, Gölbaşı, Tut, Sincik, Tut) çevreleri ile Elazığ'ın doğusunda (Alacakaya, Arıcak, Palu, Kovancılar, Karakoçan) yerel olmak üzere kuvvetli olması tahmin edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

