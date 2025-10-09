HABER

Tunceli’de sağanak yağış etkili oldu

Tunceli’de kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Parçalı bulutlu havanın hakim olduğu kentte bir anda başlayan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yağan yağmur kısa süre sonra durdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı olarak geçmesi; yağışların Tunceli, Bingöl, Malatya (Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Kuluncak, Darende, Akçadağ, Doğanşehir ve Yeşilyurt) ve Adıyaman (Besni, Gölbaşı, Tut, Sincik, Tut) çevreleri ile Elazığ'ın doğusunda (Alacakaya, Arıcak, Palu, Kovancılar, Karakoçan) yerel olmak üzere kuvvetli olması tahmin edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Tunceli
