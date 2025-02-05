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Tunceli’de şap hastalığı alarmı! Yetkililer harekete geçti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.02.2025 10:21
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Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Pertek ilçesinde iki köyde şap hastalığı görülmesi üzerine çalışma başlatarak bir dizi önlem aldı. İlçedeki hayvan hareketleri kısıtlanırken, aşılama çalışmalarına başlandı ve hayvan sahipleri bilgilendirildi.

Tunceli’de şap hastalığı alarmı! Yetkililer harekete geçti

Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Aşağıgülbahçe ve Sürgüç köylerinde kuzu ölümleri yaşanması üzerine köylere ilçe tarım ve orman müdürlüğü veteriner hekimleri giderek numune aldı.

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Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerine gönderilen numunelerde şap çıkması üzerine idari ve fenni tedbirler alınmaya başlandı.

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Tedbirler kapsamında hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla karantina bölgeleri oluşturulurken ilçedeki küçükbaş ve büyükbaş hayvan hareketlerine kısıtlama getirildi.

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Hastalığın görüldüğü bölgelerde dezenfeksiyon ve imha çalışmaları devam ederken yoğun aşılama çalışmalarına başlandı.

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Müdürlük tarafından hayvan sahiplerine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları artırılırken üreticilerden hayvanlarını düzenli aşılatmaları, yeni hayvan alımında karantina kurallarına uymaları, hastalık belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden il, ilçe tarım müdürlüklerine haber vermeleri ve biyogüvenlik önlemlerine uymaları istendi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Tunceli Şap hastalığı
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