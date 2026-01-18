Tunceli’de sıra dışı anlar: Aynı vadide su samurları ve buz gibi suda yüzen gençler dikkat çekti

Tunceli’nin Çemişgezek ilçe merkezinin hemen yanı başından geçen Tağar Çayı, yoğun kar yağışının etkili olduğu günlerde dikkat çekici görüntülere sahne oldu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan su samurları, çayın bir bölümünde yüzerken, aynı çayın başka bir noktasında ise yöredeki gençler soğuk ve kara aldırış etmeden suya girdi.

Beyaz örtüyle kaplanan doğa içerisinde bir yanda koruma altındaki su samurları, diğer yanda ise zorlu kış şartlarına rağmen Tağar Çayı’nda yüzen gençler, bölgede alışılmışın dışında bir görüntü oluşturdu. Ortaya çıkan görüntüler, Çemişgezek’te doğa ile insanın aynı coğrafyada farklı yaşam biçimleriyle iç içe olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Soğuk havaya rağmen çayda yüzen gençlerin bu davranışı dikkat çekerken, su samurlarının varlığı ise bölgenin ekolojik zenginliğini ortaya koydu.

