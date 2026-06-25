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Turgutlu’daki gizemli kokunun kaynağı bulundu

Turgutlu’da günlerdir birçok mahallede hissedilen ve vatandaşların tepkisine neden olan yoğun kokuya ilişkin belediye ekipleri harekete geçti. Yapılan kapsamlı denetimlerin ardından kokunun kaynağı tespit edilirken, sorumlu işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Turgutlu’daki gizemli kokunun kaynağı bulundu

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde ilçenin farklı mahallelerinden gelen yoğun koku şikayetleri üzerine kapsamlı bir denetim çalışması gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda kokuya neden olduğu belirlenen işletme tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren özellikle kemik, yem ve tavuk yan ürünleri işleyen tesisler başta olmak üzere çevreye etkisi olabilecek işletmelerde ayrıntılı denetimler yaptı. Saha çalışmalarında kokuya neden olabilecek tüm ihtimaller titizlikle incelendi.

Gerçekleştirilen kontroller ve değerlendirmeler sonucunda yoğun kokuya kaynaklık ettiği belirlenen işletme hakkında gerekli tutanaklar düzenlendi. İlgili mevzuat kapsamında işlem uygulanırken hazırlanan resmi evrakların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne sevk edildiği öğrenildi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bölgede denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, benzer olumsuzlukların yaşanmaması için sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların çevre ve halk sağlığını olumsuz etkileyen durumlarla karşılaşmaları halinde belediyeye bildirimde bulunmalarının önem taşıdığını vurguladı.

Turgutlu’daki gizemli kokunun kaynağı bulundu 1

Turgutlu’daki gizemli kokunun kaynağı bulundu 2
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Zabıta yaşam
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