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Turizm cennetini su bastı! İlçeden fotoğraflar geldi, iş yerleri su altında kaldı

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Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da yaşanan selin ardından bu kez Muğla'nın Bodrum ilçesi su altında kaldı. Birçok iş yerini selden zarar görürken bazı yollar kapandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak etkili oldu; bazı yollar göle dönerken, Koyunbaba Mahallesi'nde iş yerlerini su bastı.

Turizm cennetini su bastı! İlçeden fotoğraflar geldi, iş yerleri su altında kaldı 1

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin, Muğla ve çevresi için yaptığı uyarının ardından Bodrum'da, sağanak etkili oldu. Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Koyunbaba Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı.

Turizm cennetini su bastı! İlçeden fotoğraflar geldi, iş yerleri su altında kaldı 2

YOL BİR SÜRE KAPANDI

Koyunbaba-Gümüşlük yolu da bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri gönderildi.

Turizm cennetini su bastı! İlçeden fotoğraflar geldi, iş yerleri su altında kaldı 3

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Tahliye çalışmasının ardından su ile dolan yol yeniden açıldı. Ekipler ayrıca dere yatakları ile tıkanan mazgallarda temizlik ve su tahliye çalışması yürüttü.

Turizm cennetini su bastı! İlçeden fotoğraflar geldi, iş yerleri su altında kaldı 4

Öte yandan Koyunbaba Mahallesi'nde bir istinat duvarı çöktü, park halindeki motosiklet zarar gördü. Yetkililer, bölgede sağanağın gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Turizm cennetini su bastı! İlçeden fotoğraflar geldi, iş yerleri su altında kaldı 5

Turizm cennetini su bastı! İlçeden fotoğraflar geldi, iş yerleri su altında kaldı 6

Turizm cennetini su bastı! İlçeden fotoğraflar geldi, iş yerleri su altında kaldı 7
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Bodrum
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