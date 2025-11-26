HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? Macron'dan dikkat çeken 'barış gücü' çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Türk askeriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna-Rusya barışının sağlanması durumunda İngiliz ve Fransız askerlerinin yanında Türk askerlerinin barış gücü olarak Ukrayna'ya konuşlanacağını söyledi.

Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? Macron'dan dikkat çeken 'barış gücü' çıkışı
Devrim Karadağ

ABD'nin 25 maddelik barış planı etrafında tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi gerçekleştirildi.

Türk askeri Ukrayna ya mı gidecek? Macron dan dikkat çeken barış gücü çıkışı 1

Kritik toplantıda önemli başlıklar masaya yatırılırken daha sonra uluslararası başka bir programda basına açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"'GÜVENCE GÜÇLERİ' OLUŞTURUYORUZ"

Barış anlaşmasının imzalanması durumunda İngiliz, Fransız ve Türk askerlerinin Ukrayna’da barış gücü olarak konuşlanacağını açıklayan Macron şunları söyledi:

“İkinci bölüm, ikinci savunma hattı, bizim ‘güvence güçleri’ dediğimiz şeydir.

Bu şu anlama geliyor: Cephe hattından uzakta fakat Kiev ve Odesa gibi geri çekilme noktalarında bulunmak.

Ama planlarımız var, güvence güçlerini oluşturuyoruz.

Türk askeri Ukrayna ya mı gidecek? Macron dan dikkat çeken barış gücü çıkışı 2

"TÜRK ASKERİ UKRAYNA'DAKİ BARIŞ GÜCÜ OLACAK"

Bu şu demek: Fransız ve Avrupalı askerlerin yanı sıra, İngiliz, Fransız ve Türk askerleri de barış imzalandığı gün yani bir savaş bağlamında değil güvenlik ve eğitim faaliyetleri yürütmek üzere orada olacak.

Şu anda NATO’nun doğu kanadındaki bazı ülkelerde yaptığımız gibi.

Bu farklı bir durum olacak çünkü bu uzun vadeli bir hükümetler arası koalisyon olmayacak

Ancak hava, kara ve deniz alanlarında aktif olarak neler yapmaya hazır olduklarını şimdiden bildiren yaklaşık yirmi ülke var.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Binlerce kişiyi işten çıkarıyor: Yerlerine yapay zekâ geçecek!Binlerce kişiyi işten çıkarıyor: Yerlerine yapay zekâ geçecek!
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon! 14 şüpheli gözaltındaİstanbul'da DEAŞ'a operasyon! 14 şüpheli gözaltında

Anahtar Kelimeler:
Asker Ukrayna Emmanuel Macron
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.