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Türk berber dükkanları birer birer basıldı! İngiltere'de tehdide göz yummuyor: On binlerce sterline el kondu

03.04.2025 13:10
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İngiltere'deki Türk berber dükkanları büyük tehdit olarak görülmeye başladı. Dükkanların uyuşturucu, kara para ve kaçak işçi satan suç çeteleri için paravan olarak kullanıldığı öne sürülüyor. "İngiliz FBI" olarak da anılan Ulusal Suç Ajansı (NCA) soruşturma başlattı, çok sayıda dükkan basıldı. Bu süreçte on binlerce sterline el kondu.

Türk berber dükkanları birer birer basıldı! İngiltere'de tehdide göz yummuyor: On binlerce sterline el kondu

İngiltere'nin dört bir yanındaki Türk berber dükkanlarına, işyerlerinin suç çeteleri tarafından kara para aklama, vergi dolandırıcılığı ve yasadışı göçmen işçiliği için kullanıldığına dair endişeler nedeniyle operasyon düzenleniyor.

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ON BİNLERCE STERLİNE EL KONDU

İngiltere'nin FBI'ı olan Ulusal Suç Ajansı (NCA) bir soruşturma başlattı ve geçtiğimiz ay düzinelerce baskını denetleyerek bu süreçte on binlerce sterline el koydu.

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Berber dükkanlarının birçoğunun uyuşturucu parasını aklamak ya da yasadışı göçmenlere iş sağlamak için paravan olarak kullanıldığından şüpheleniliyor.

Bazı salonlarda vergi müfettişlerinin, işletmenin beyan ettiği kârın müşteri sayısına tekabül edip etmediğini anlamak için bir salonda kullanılan sandalye sayısını izledikleri bildirildi.

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BOŞ DÜKKANLARDA YÜKSEK KAZANÇ BEYANI

Sunday Times'a konuşan bir yetkili, bazı caddelerde birden fazla berberin bulunduğunu ve hepsinin de çoğu gün boş olmalarına rağmen yüksek kazanç beyan ettiklerini söyledi.

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TÜRK BERBER DÜKKANLARINDA PATLAMA YAŞANIYOR

Perakende analiz şirketi Green Street'e göre geçen yıl Birleşik Krallık'ta 750'den fazla berber dükkânı açıldı. Bu sayı 2018'den bu yana yüzde 15'ten fazla artarak 18 bini aştı.

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Öte yandan İngiltere'nin ana caddelerindeki Türk berber dükkanlarında son dönemde yaşanan patlama, sayıları son altı yılda yüzde 50 artarak yaklaşık 19,000'e ulaşan organize suç faaliyetlerine ilişkin şüphelere yol açtı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Berber İngiltere
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