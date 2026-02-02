Türk bir çocuğun "Özür dilerim Arthur" dediği iddia ediliyordu! Gündem olan Epstein iddiaları sonrası DMM'den açıklama

Jeffrey Epstein bağlantılarını ve yazışmalarını ortaya döken milyonlarca yeni belgenin kamuoyuna erişime açılması tüm dünyanın gündemini bir anda skandallara çevirdi. Epstein'ın Türkiye bağlantıları hakkında da çeşitli iddialar basına yansıdı.

"'ÖZÜR DİLERİM ARTHUR' DİYOR" İDDİASIYLA PAYLAŞILAN VİDEOYA AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında, “İşkence gören Türk çocuk ‘özür dilerim Arthur’ diyor” iddiasıyla paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İddiaya konu görüntülerin Ocak 2021 tarihinde Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya ait olduğu belirtilen açıklamada "Brezilya basınında yer alan haberlerde, olayın Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna yönelik şiddet vakası olduğu belirtilmiş; çocuğun da Portekizce konuştuğu anlaşılmıştır" dendi.

"TÜRKİYE VEYA TÜRK BİR ÇOCUKLA İLGİSİ YOK"

Bu görüntülerin Türkiye veya Türk bir çocukla ilgisi bulunmadığı vurgulanırken ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu içerik daha önce de gündeme getirilmiş, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik, eski ve bağlamından koparılmış görüntülerin yeniden dolaşıma sokulması kasıtlı bir dezenformasyon girişimidir. Bu tarz asılsız iddialara karşı hassas ve dikkatli olunması rica olunur."

"DEPREMZEDE ÇOCUK HOLLANDA'DA BULUNDU" İDDİASI

DMM'den bir açıklama da yine sosyal medyada gündem olan, "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda’da bulundu" iddiası hakkında geldi.

Doğru olmadığı belirtilen iddiayla ilgili şunlar kaydedildi:

"Bulunan çocuk bir Türk çocuğu değildir. Dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Hollanda makamlarıyla kurulan temas sonucunda söz konusu çocuğun Türk vatandaşı olmadığı bilgisinin teyit edildiğini açıklamıştı. Kamuoyunun toplumsal hassasiyetleri hedef alan asılsız içeriklere itibar etmemesi rica olunur."