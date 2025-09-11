Türk hackerların İsrail Savunma Bakanı Katz’ı görüntülü aradı, telefon numarasını sosyal medyada yayınladı

Türk hackerların İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın kişisel telefon numarasını sosyal medyada yayınladığı iddia edildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Türk hackerların, Katz'ın kişisel telefon numarasına ulaştıkları belirtilerek, Katz’ın Türk hackerların görüntülü aramasına cevap verdiği öne sürüldü.

İSRAİLLİ BAKANI GÖRÜNTÜLÜ ARADILAR

Sosyal medyada, Türk hackerların, Katz ile yaptığı iddia edilen görüntülü aramaya ilişkin bir ekran görüntüsü paylaşılırken, Katz’a ait olduğu öne sürülen telefon numarasının ise bir süre sonra kullanım dışı bırakıldığı belirtildi.

NUMARASI DAHA ÖNCE DE SIZDIRILMIŞTI

Haberlerde, numarasının sızdırılmasının ardından Katz’a binlerce nefret ve ölüm tehdidi mesajı atıldığı aktarıldı.

İsrail basını, ayrıca Katz’ın numarasının daha öncede kamuoyuna sızdırıldığını fakat Katz’ın söz konusu numarayı yıllardır kullanmaya devam ettiğini ifade etti.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...