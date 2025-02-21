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Türk Hava Kurumu dara düştü: Yangın söndürme uçaklarının tamamı satılıyor! Nedeni merak uyandırdı, "Bunu yapacak bütçemiz yok" dendi

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
21.02.2025 11:44
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Türk Hava Kurumu (THK) 100'üncü yılını kutlarken yangın uçaklarını satmasıyla gündeme geldi. Kurumun bünyesindeki 8 yangın söndürme uçağının 3'ünün aktif kullanılabildiği açıklanmıştı. Uçakların satışa çıkarıldığını açıklayan gazeteci Kenan Taş kurumdan bu satışın nedenine ilişkin aldığı çarpıcı yanıtları da paylaştı. Buna göre kurum uçakları modernize edecek bütçesi olmadığından satışa çıkarıyor.

Türk Hava Kurumu dara düştü: Yangın söndürme uçaklarının tamamı satılıyor! Nedeni merak uyandırdı, "Bunu yapacak bütçemiz yok" dendi

Cumhuriyetin mirası ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Türk Hava Kurumu 16 Şubat'ta 100 yaşına girdi. Bu sırada özellikle orman yangınlarında çok konuşulan yangın söndürme uçaklarının satışa çıkması gündeme geldi. Sekiz uçağın tamamının satışa çıkacağı konuşulurken nedeni merak uyandırdı.

"MALİ ZORLUKLAR YAŞANIYOR"

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde THK Kayyum Heyeti Başkanlığından yazılı açıklama geldi. Havacılığın gelişimine öncülük eden ve ülkenin geleceği için önemli bir yere sahip olan THK'nin, yaşanan mali zorluklarla mücadele ederken millete hizmet misyonunu kararlılıkla sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, söz konusu zorlukların aşılması ve kurumun daha güçlü yapıya kavuşması için idari, mali ve hukuki tedbirlerin alındığı vurgulandı.

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"8 UÇAKTAN 3'Ü AKTİF KULLANILABİLİYOR"

Açıklamada, kurumsal yapının modernize edilmesi yönündeki çalışmaların da gerçekleştirildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"THK'nin 8 yangın söndürme uçağı bulunuyor, bu uçaklardan 3'ü aktif kullanılabilirken, diğer 5'inin de aktif hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Tüm filonun kapsamlı modernizasyona tabi tutulması, bu uçakların Yeşil Vatan için daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlayacaktır.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ÇOK DAHA ETKİLİ OLACAĞI AÇIK"

Bu doğrultuda, ilgili kamu kurumlarıyla ortak iş modelleri geliştirme çalışmaları da planlanmaktadır. Modernize edildiğinde 8 uçaktan oluşacak filonun önümüzdeki yıllarda orman yangınlarıyla mücadelede çok daha etkili olacağı açıktır. THK'nin varlığına veya misyonuna zarar verecek herhangi bir süreç kesinlikle söz konusu değildir, aksine, kurumumuzun sürdürülebilir yapıya kavuşması adına tüm çalışmalarımız devam etmektedir."

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THK YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARINI NEDEN SATIYOR?

Açıklamanın ardından gazeteci Kenan Taş da satışla ilgili kuruma sorular yöneltti. THK bünyesindeki 8 uçağın aktarıldığını paylaşan Taş, satışın nedenine ilişkin aldığı yanıtı şöyle paylaştı:

"Diyorlar ki ‘Bunlara modernizasyon lazım.’ Her bir uçağın modernizasyonu da uçak başına nereden baksanız 20 milyon dolar civarında bir rakam var. Bu da toplamda 160 milyon dolar para ediyor."

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"ZARARDAYIZ, MODERNİZE EDECEK BÜTÇEMİZ YOK"

"Bu uçakları neden modernize etmiyorsunuz?" diye soran Taş şöyle devam etti:

"Çünkü şu anda kurum zararda, bu dernek zararda. Biz geldiğimizde toplamda 140 milyon dolar borcu varmış. Sonra bu borçları düşüre düşüre 100 milyon dolara düşürmüşler. O sebeple de bizim böyle bir bütçemiz yok ve bu sebeple de biz bu uçakları ihtiyaç anında kullanacak kurumları, örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri, Orman Bakanlığı gibi farklı yerlere, kamunun hizmetine sunmak istiyoruz. Bunun için de 8 uçak için istediğimiz rakam 37 milyon dolar."

‘Başka bir şekilde çözemez misiniz’ dedim. Kurumun bütçesi yok. Bunu yapacak herhangi bir gücü yok. Biz de kayyum heyeti olarak işleyebilir bir kurum haline getirmeye çalışıyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını Türk Hava Kurumu Yangın söndürme uçağı thk
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