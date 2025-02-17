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Türk Medeni Kanunu’nun 99. yılı coşkuyla kutlandı: ’Kadın-Erkek Eşitliği'ni şart koşup imzaladılar…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
17.02.2025 17:13
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul ettiği ilk toplumsal kanunlardan biri olan Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 99. yılı, Tuzla’da anlamlı etkinliklerle kutlandı. Bu özel yıl dönümünde, Tuzla Belediyesi, Türk Medeni Kanunu’nun getirdiği kadın-erkek eşitliği gibi temel hakların korunması adına önemli bir adım atarak Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı.

Türk Medeni Kanunu’nun 99. yılı coşkuyla kutlandı: ’Kadın-Erkek Eşitliği'ni şart koşup imzaladılar…

Tuzla Belediyesi, Medeni Kanun’un kabulünün yıl dönümü şerefine bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliklerden ilki, Tuzla Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen ‘Haklarımızı Öğreniyoruz’ semineri oldu.

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ETKİNLİKLERLE KADIN HAKLARI VURGULANDI

Rotary Kadına Nefes Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen seminerde, danışman ve eğitmen Ferda Canözer Paksoy, katılımcılara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadın hakları, adalet ve eşitlik konularında kazandırdığı değerleri anlattı.

Seminerde, kadın-erkek eşitliği bilincinin artırılmasının ve Türk Medeni Kanunu’nun topluma sağladığı kazanımların önemi vurgulandı. Paksoy, özellikle Medeni Kanun ile sağlanan hakların toplumsal değişimdeki rolüne dikkat çekti.

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KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI İMZALANDI

Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 99. yıl dönümünde, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün katılımıyla tarihi bir adım atıldı. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı, Tuzla Belediyesi tarafından imzalandı.

Bu anlaşma, Tuzla’nın kadın ve erkek eşitliği konusunda attığı güçlü bir adım olarak kaydedildi. Başkan Bingöl, imza töreninde bu anlaşmanın önemini vurgulayarak, eşitlik konusunda Tuzla’nın örnek bir belediye olmayı hedeflediğini belirtti.

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“DAHA GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ”

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesinin o dönemin koşullarına göre çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bingöl, "Bugün, güvenli sokakları konuştuğumuz bir dönemdeyiz, çok üzücü. Çalışma saatleri, regl izni gibi haklar, Avrupa Birliği’ne dahil ülkelerde verilen haklar arasında yer alırken, ülkemizde maalesef hâlâ bu hakların birçok noktada eksik olduğunu biliyoruz. Bu süreçte Avrupa’nın ilerisinde başladığımız yolu, daha gerisinde devam ettiriyoruz. Uluslararası kadın hakları ile ilgili mevzuatları inceleyip, bu noktada adımlar atmak lazım. Ben güzel vatanımızda çok daha güzel işler başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Bu anlamlı etkinliklerle, Türk Medeni Kanunu’nun kadın hakları ve eşitlik konusundaki katkıları yeniden hatırlanırken, atılacak adımlar da şimdiden merakla bekleniyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadın Hakları Günü Tuzla kanun
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