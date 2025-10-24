Türk Müziği Müzesi kapılarını açtı

Türk müziğinin köklü mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Türk Müziği Müzesi, Palet Türk Müziği İlkokulu’nda düzenlenen törenle resmi olarak açıldı. Burada açıklamalarda bulunan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bu müzemizin, özellikle ortaokul nesli çocuklarımızın ziyaret etmesiyle Türk müziğimizin derinliğinden, tarihi köklerinden, zenginliğinden biraz daha haberdar olmalarını amaçlıyoruz" dedi.

Alanında tek olma özelliği taşıyan tematik müzede; Türk müziği tarihinden enstrüman bilgisine, ses kayıt tarihinden bestecilere, formlara ve usullere kadar Türk müziğinin hemen her alanına temas eden bölümler yer alıyor. Müze, teknolojik donanımı ve uluslararası müzecilik anlayışıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Müzenin açılışın ardından "Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi. Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren enstrümanlar sergilendi ve Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencileri kazanan enstrümanlarla kısa bir konser verdi. Yarışma kapsamında, 7-14 yaş arası çocuklara özel ölçülerle geleneksel Türk müziği enstrümanlarının yapımı hedeflendi. Değerlendirme süreci; akademisyenler, sanatçılar ve enstrüman yapım ustalarından oluşan jüri tarafından yürütüldü. Jüri üyeleri, enstrümanları ses kalitesi, yaş grubuna uygunluk, malzeme kullanımı, işçilik, estetik görünüm, tasarım ve geleneksel yapım tekniklerine uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirdi.

Tören, ödül takdimlerinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN KENDİMİZE AİT OLAN BU TARİHİ MİRASTAN HABERDAR OLMALARINI İSTİYORUZ"

Program sonu açıklamalarda bulunan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bu müzemizin, özellikle ortaokul nesli çocuklarımızın ziyaret etmesiyle Türk müziğimizin derinliğinden, tarihi köklerinden, zenginliğinden biraz daha haberdar olmalarını amaçlıyoruz. Milli Eğitim Müdürü’müzle de çalışıyoruz. Özellikle yakın Üsküdar bölgesindeki öğrencilerin müzemizi ücretsiz olarak gezmelerini ve kendimize ait olan bu tarihi mirastan haberdar olmalarını istiyoruz. Çünkü gerçekten çocuklarımız kanun, ud, ney, tambur, rebab, kabak kemane, klasik kemençe deyince bunları bilemeyebiliyor, sesini tanıyamayabiliyor veya bu enstrümanlarla ne tür eserler dinleyebileceğini, ne tür müzikler icra edilebileceğini bilemeyebiliyor. Dolayısıyla biz, Çamlıca’daki okulumuzda çocuklarımızın kendi müzemizden haberdar olması için bu müzeyi sanatseverlerin hizmetine sunmuş olduk" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN 7-8 YAŞINDAN İTİBAREN ENSTRÜMAN ÇALMAYA BAŞLAMASINI HEDEFLİYORUZ"

Erdoğan, öğrencilerin 7-8 yaşından itibaren enstrüman çalmaya başlamasını hedeflediklerini ifade ederek, "Öte yandan bir ‘Çocuk Çalgıları Yapım Yarışması’ düzenlemiştik. Tabii çocuk çalgıları, özellikle kendi Türk müziği çalgılarımızla ilgili çok fazla derinleşilmiş, ustalaşılmış bir alan değil. Genelde çocuklarımız zaten çok erken yaşta Türk müziği enstrümanlarıyla tanışmadıkları için böyle bir ihtiyaç da bugüne kadar belki ortaya çıkmamıştı. Ama biz, okulumuzda ilkokul öğrencilerimizin 7-8 yaşından itibaren enstrüman çalmaya başlamasını hedeflediğimiz ve sistemi o şekilde kurguladığımız için, çocukların boyuna göre çalgıların yapılması bir gereklilik halini almıştı. Bununla ilgili tertip ettiğimiz yapım yarışmasının da ödüllerini bu akşam yapımcılarına tevdi ettik. Aynı zamanda, ödülleri alan enstrümanları öğrencilerimiz sahnede icra ettiler. Katılımcılar da çok keyif aldılar, çocuklarımızın ne kadar başarılı icracılar olarak yetiştiklerini gördükleri için. Biz, Türk müziğinin, kendi enstrümanlarımızın, kendi tınılarımızın, kendi müzik estetiğimizin daha geniş kitleler tarafından bilinmesi ve tanınması için Palet Türk Müziği İlkokulu olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Kaynak: İHA