Türk restoranı ateşe verildi, Türk araçlarına saldırıldı: Karadağ'da sokaklar yangın yeri! Sınır dışı edilecekler

Cumartesi günü başkent Podgorica'da çıkan olayda 25 yaşındaki bir Karadağ vatandaşı bıçaklandı. Saldırganlardan birinin Türkiye birinin Azerbaycan vatandaşı olduğu öne sürülüyordu. Karadağ basınına göre olayla ilgili tespit edilen iki kişi gözaltına alındı.

TÜRKLERİN ARAÇLARINA SALDIRDILAR, RESTORANI ATEŞE VERDİLER

Ülkede tepki çeken olay sonrası halk sokaklara dökülüp protesto gösterileri düzenledi. Reuters'ın aktardığına göre sokağa çıkan halk Türk plakalı araçlara zarar verdi. Pazar gecesi Podgorica'nın merkezinde Türklerin işlettiği bir restorana zorla girildi ve restoran ateşe verildi.

“Türkleri öldürün” sloganlarının atıldığı da öne sürüldü.

Gerginlik tırmanırken 45 Türk vatandaşının daha gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 45 kişinin yasal ikamet belgeleri olmadığı belirtildi.

Polisin açıklamasına göre gözaltına alınanlardan 7'sine para cezası verildi. 8 kişinin ise sınır dışı edileceği bildirildi.

VİZE MUAFİYETİ ASKIYA ALINDI

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR O ülkeyle vize muafiyeti askıya alındı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Dışişleri Bakanlığı yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında geçtiğimiz hafta sonu Karadağ'da "müessif gelişmeler" yaşandığı, bunun Türk vatandaşlarını da etkilediği belirtildi.

Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulduğu belirtilirken Türk vatandaşlarının güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada "Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir" dendi.

BAKAN FİDAN'DAN KARADAĞ İLE KRİTİK TEMASLAR

AA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve Karadağ Başbakan Yardı﻿mcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Fidan, görüşmelerde, Türk vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktardı. Karadağ tarafı da bu hususta güvence verdi.

KARADAĞ'DA 13 BİN TÜRK YAŞIYOR

İçişleri Bakanı Danilo Saranovic'in açıklamasına göre Karadağ'da kalıcı veya geçici olarak kayıtlı 100 bin yabancı uyruklu vatandaşın yaklaşık 13 bin Türk.

Yetkililer Karadağ'da Türk vatandaşlarının sayısında artış olduğunu belirtiyor.